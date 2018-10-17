«Ни о каком возвращении территорий Азербайджану и речи быть не может — это 100%».

Об этом, как передает «Минвал», в беседе с АрмИнфо заявил Давид Бабаян, именующий себя «пресс-секретарем президента Нагорного Карабаха», в ответ на заявление посла США в Армении Ричарда Миллза касательно возвращения оккупированных азербайджанских территорий.

Как ранее сообщал Minval.az, посол США в Армении Ричард Миллсз в интервью порталу EVNReport заявил, что карабахский конфликт не может быть урегулирован без возвращения Азербайджану захваченных Арменией территорий.

«Когда я впервые приехал сюда, то был удивлен тому, что большая часть встречавшихся мне армян категорически против возвращения оккупированных территорий в качестве части переговорного процесса. Меня удивляет тот факт, что в Армении практически нет обсуждений о приемлемых решениях или возможных компромиссах. Восприятие моего правительства на протяжении лет было таким, что эти территории были взяты для использования в дальнейшем в формуле «территории в обмен на мир». Я, действительно, был очень удивлен, узнав о том, что этот вариант не пользуется никакой поддержкой», — сказал Ричард Миллс.

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По словам Бабаяна, заявления Миллза «необходимо разделить на две составляющие».

«Во-первых, скорее всего, это заявление имеет личный характер, так как иного объяснения этому нет», — сказал сепаратист. Во-вторых, по его словам, данное заявление Миллза «очень странное».

«Неоднократно заявлялось и подчеркивалось, что страны- сопредседатели не судьи, нет принуждения к склонению к тому или иному варианту решения, они лишь выполняют посредническую миссию. Кто решает, что урегулирование безальтернативно и предполагает возвращение территорий? И почему к примеру, с подобным заявлением не выступает посол США в Азербайджане? Акцент наших подходов и позиций не может быть принужден к тому или иному варианту урегулирования. Да, еще раз хочу подчеркнуть, что у нас нет «оккупированных территорий», так как изначально мы не ставили пред собой вопрос захвата каких-либо территорий, у нас была одна цель — воссоединиться с матерью-Арменией», — сказал сепаратист.

Бабаян также заявил, что сегодня «не может быть и речи о территориях, может быть лишь вопрос о границах, что само по себе более широкое понятие».

«Мы должны быть вовлечены во все этапы переговоров. Только в этом случае мы можем давать политическую и правовую оценку процессам вокруг урегулирования. И что значит это непонятная формула посла «земля — в обмен на мир», в обмен на мир может быть только мир, и не более. О возвращении территорий не может быть и речи это 100 процентов», — заявил пресс-секретарь главы марионеточного режима, установленного армянами в оккупированном Нагорном Карабахе.

Minval.az