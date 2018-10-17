Международный день кулинарии — 20 октября в Баку отметят вторым Международным фестивалем чая.

Как сообщили организаторы мероприятия, фестиваль пройдет в Sheraton Baku Airport Hotel в Баку при организации Ассоциации национальной кулинарии и Центра национальной кулинарии Азербайджана.

На фестивале будут представлены чайные традиции Азербайджана, Японии, Турции, Китая, Индии, России, Узбекистана и других стран.

Напомним, что первый Международный фестиваль чая прошел в Баку 20 октября 2015 года. В нем приняли участие представители Азербайджана, Турции, Индонезии, Японии, Ирана, Узбекистана, Индии, Китая, Таджикистана. Гостям фестиваля представилась возможность принять участие в чайной церемонии, насладиться различными сортами чая, а также попробовать национальные блюда и сладости стран-участниц. Международный день кулинарии, или Международный день поваров ежегодно, 20 октября, отмечают повара и кулинары всего мира. Дата была учреждена в 2004 году по инициативе Всемирной ассоциации кулинарных сообществ. Эта организация, насчитывает 8 миллионов членов — представителей поварской профессии из разных стран.

Празднование Международного дня поваров в более чем 70 странах приобрело масштабный характер. Кроме непосредственно кулинаров в организации праздничных мероприятий принимают участие работники туристических компаний, владельцы предприятий общественного питания. В этот день проводятся различные кулинарные конкурсы, организовываются фестивали, дегустации кулинарных изысков и другие мероприятия.

Minval.az