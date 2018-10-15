С того момента, как жителям ул. Сулейман Тагизаде и других близлежащих по периметру улочек недалеко от бывшего массива «Советская» (Ясамальский район) застройщики посулили скорый снос, прошло уже почти 4 года. За это время квартиры пометили (как в гетто) порядковыми номерами — в присутствии представителей ИВ Ясамальского района. Начинали пометки еще при ныне скинутом за хамство, самоуправство и коррупцию бывшем главе ИВ Ясамальского района Ибрагиме Мехтиеве, который самолично распорядился увезти автора заметки в полицию – за съемку в момент слома исторического здания на Советской.

Шли годы, в ИВ Ясамальского района назначили другого главу — Азиза Азизова, который успел покрасоваться перед жителями и во всеуслышание заявить о том, что он сам – «мехелле ушагы» и потому все будет хорошо. Обнадеженные речью нового главы, жители вышеупомянутой территории ждали, пока к ним придут пресловутые дяденьки в костюмах и озвучат желанную цену за квадратные метры. Но дяденьки все не шли. Зато на улицах было расклеено объявление, гласящее о том, что данная территория отчуждается государством под коммуникации (то есть, дома на ней построено не будет, а потому о варианте «квартирант пулу» с дальнейшим возвращением на проживание по старому адресу нужно забыть). Далее следовала характерная приписка: «Всем жителям просьба прийти в офис компании (адрес и номер телефона прилагался), где их ознакомят с условиями выселения». Также было отмечено, что прием граждан будет проводиться по соответствующим дням 2 раза в неделю – с 9 до 20.00.

Заинтригованные люди пошли на встречу с застройщиками. Но так и не узнали ни названия фирмы, которая будет заниматься закупкой и сносом, ни имен руководства, стоящего во главе этой фирмы. Беседы с жителями проводятся посредниками, которые не называют своих имен, не показывают никаких удостоверений, и разговаривают нагло и самоуверенно. Ими же и была озвучена цена: 1500 манатов за квадратный метр. Но когда люди попросили показать им то самое пресловутое распоряжение Кабмина, в котором было бы черным по белому пропечатано утверждение этой цены официально, застройщики только рассмеялись и сказали, что «эта бумага находится в мэрии».

Затем жителям велели принести свои документы, вслед за чем последовал посул: хотите – хоть завтра забирайте свои деньги за квадраты и съезжайте, не хотите – сидите, никто вас не тронет.

На вопрос жителей, когда конкретно будут ломать территорию, озвучивались разные сроки: сначала сказали, что в августе, затем – в сентябре. Последняя новость, пришедшая из вышеупомянутого (безымянного) офиса была о том, что к концу 2018-го года все дома уже должны быть снесены.

Отметим, что на территории, предназначенной под грядущий снос, проживает 2500 человек, из них 750 уже дали свое согласие. Тут следует сделать маленький экскурс в прошлое, а именно в 2009-й год, когда территорию уже взялся покупать Эльбрус Алиев – глава строительной компании ООО GEN. Планы Э. Алиева были широкими, и вслед за OOO GEN он создает несколько обществ с ограниченной ответственностью: «Наджиба», Uğurlar, Elgün E и GEN Holdinq. Данные фирмы провели масштабную рекламную кампанию, согласно которой якобы намеревались строить жилые дома на территории Хатаинского, Насиминского, Ясамальского, а также Абшеронского районов. Указанные лица собрали деньги с граждан, пожелавших приобрести квартиры в будущих новостройках. Однако, как оказалось, мошенники не собирались строить дома, а возвращать деньги гражданам – тем более. По предварительным данным, группа нанесла ущерб гражданам в размере 12 миллионов манатов.

Жители улицы Тагизаде вообще не в курсе ни о какой финансовой пирамиде, построенной Э. Алиевым, так как было очень много тех людей, кто брал у Алиева под залог своих квартир задаток, который равнялся разным суммам – начиная от 1000 манатов и заканчивая практически полной суммой выплаты за все квадратные жилые метры (стоит отметить, что в 2009 году Э. Алиев предлагал жителям 2500 манатов за квадратный метр). Были и те, кто взял сумму за свою квартиру полностью, причем сделка была оформлена официально, в присутствии нотариуса, а деньги переведены на личный счет человека, продавшего свою жилплощадь OOO GEN.

В 2010-м году Суд по делам о тяжких преступлениях приговорил главу компании Алиева Эльбруса Булуд оглу и еще 17 человек к различным срокам тюремного заключения. Решением суда, Э.Алиев был лишен свободы сроком на 12 лет, другие участники получили различные сроки, минимальный из которых – семь лет. Судом также было принято решение конфисковать их имущество. Опять же при помощи суда была предпринята попытка вернуть средства, которые жители ул. Тагизаде брали в качестве задатка. Но – как ни странно – суд вынес решение в пользу жителей, которые брали задаток меньше, чем 3 тысячи манатов. Тем, кто брал больше (четверть, половину суммы или же большую часть суммы), следовало вернуть деньги. В зале суда присутствовали также и те граждане, которые уже продали свою недвижимость Э. Алиеву и на вырученные деньги приобрели себе квартиры, где и проживали на момент вызова в суд.

Автор заметки не в курсе, чем закончилось это дело. Но с момента суда прошло уже больше 7-ми лет. Э. Алиев вышел из тюрьмы и предъявил свои права на территорию, закупленную до суда. В данный момент идут переговоры, потому что А. Алиев требует либо возвращения территории, либо денег, которые он затратил на выплату задатка гражданам. Никому из жителей неизвестно, до чего договорились Э. Алиев и госструктуры, но застройщикам по любому это было на руку: должников Э. Алиева попросту выселяли из квартир, мотивируя выселение тем, что жители уже получили свои деньги еще 7 лет назад, но тем не менее с места не двинулись. Тем, кто брал у Э. Алиева не полную сумму за свои квадраты застройщики докладывали уже по цене 1500 манатов остаток, и давали короткие сроки, чтобы люди съезжали. При этом, конечно же, не обошлось без нарушений: с купчими граждан застройщики не считались, территория замерялась неправильно, за коридоры, коммуникации и хозяйственные помещения озвучивалась смехотворная сумма компенсации размером в 500-600 манатов за кв.м. Но ничего поделать было нельзя, потому что практически все, кто проживал в этих тупиках, являлись злостными должниками Э. Алиева.

Отметим, что один из тупиков соседствовал с домом №37 (напротив школы №150), куда еще не ступала нога застройщиков (были только разметчики, обозначившие стены квартир порядковыми номерами). Жители одной из квартир, раздираемые внутрисемейными проблемами, согласились взять свои 1500 за кв.м. (территория жилплощади равнялась 80 кв.м) и уйти восвояси. Сделка была совершена, семья благополучно переехала, но и им, как выяснилось позже, посчитали не по правилам, принятым официально, а согласно каким-то своим неписанным «законам». На этой неравной «сделке» семья потеряла в деньгах почти 25 тысяч манатов, хотя ни копейки не брала у Э. Алиева.

Дальше – больше: в закупленную квартиру в тот же день пришли мастера и стали выламывать окна и двери, снимать полы и облицовку стен, хотя, согласно закону, если на территории двора еще проживают люди, все демонтажные работы строго запрещены. Кроме того, у жителей есть существенные опасения: дома старые, построены по принципу карточных домиков – крыша в крышу, одна система газовых труб, водоснабжения, одна линия света. Если сейчас хоть что-от пойдет не так, без света газа и воды останется весь двор. Создается опасная ситуация: газовая труба соседей связана напрямую с трубой квартиры, в которой в данный момент происходит демонтаж. Тем более что скоро начинается сезон дождей, и полуразрушенная стена, лишенная опоры, намокнув, обязательно упадет, потащив за собою крышу, трубы (в том числе и соседские). Страшно представить, что будет, если это случится. Но похоже, демонтажникам на эти опасения наплевать

Получается, что жители дома №37 напрасно ждали официального визита дядечек в костюмах: они так и не пришли, территорию никто не мерил, зато согласно последним известиям от сотрудников «шарашкиной конторы», до декабря 2018-го года все жители должны принести документы, забрать свои деньги и съехать. А тех, кто с «условиями» не согласен, и приходить не собирается, того уже будут выселять при помощи сотрудников полиции. Что и следовало ожидать.

Вот на таком «высоком уровне» чиновники ведут «переговоры» с гражданами страны. И самое интересное, что никакие методы человеческого убеждения, никакие законодательства, никакая Конституция – как главенствующий государственный документ – не действуют. В цивилизованной стране сначала договариваются, потом ломают, а у нас, в Азербайджане, происходит все с точностью наоборот – сначала ломают, а потом «договариваются» (чаще всего при помощи полиции). Пробный шар жесткого давления, примененного представителями городских властей при сносе на ул. Физули, в последствии перекочевал – как метод — и в пос. Байыл, и на Советскую. На стороне застройщиков государство и власть, суды и «законы», чиновники и крючкотворы. И среди этой большой и сильной кампании – как островок в океане – остаются жители сносимых территорий (а точнее, изымаемых государством под свои нужды), которые ни откуда не могут ждать помощи – ни от власти, ни от закона. 1500 манатов (да и то не за всю означенную в купчей площадь) – вот наша цена. Большего мы, видимо, не стоим.

Издание «Минвал» одно из немногих, кто брал на себя смелость освещать в репортажах и статьях проблемные зоны масштабного сноса жилых кварталов. Мы призывали все общественные организации обратить внимание на глобальное нарушение прав человека, мы тормошили своими статьями депутатов и чиновников различных звеньев. Благодаря нашим статьям была разоблачена и обезврежена преступная группировка Арзу Мамедова, ставленника бывшего директора площади Флага Рашада Мамедова (владельца строительной компании АЗИНКО), бесчинствовавшая на территории Баиловского сноса, а люди, пострадавшие от строительного беспредела, получили хорошую денежную компенсацию.

Сегодня эта беда пришла в дом автора этих строк. И теперь придется стоять за себя и свое имущество. Прорвемся.

Яна Мадатова

Minval.az