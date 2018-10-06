Вице-премьер Гаджибала Абуталыбов назначен председателем Комиссии по безопасности дорожного движения при Кабинете министров Азербайджана.

Абуталыбов возглавил комиссию на основе соответствующего решения премьер- министра страны Новруза Мамедова.

Minval.az