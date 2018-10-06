Вице-премьер Гаджибала Абуталыбов назначен председателем Комиссии по безопасности дорожного движения при Кабинете министров Азербайджана.
Дата: 2018/10/06 9:23
Раздел: Азербайджан, Странности
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