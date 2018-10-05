Собеседник Minval.az – политолог Расим Агаев.

— Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян переговорили «на ногах» после церемонии совместного фотографирования на саммите глав СНГ в Душанбе. Были достигнуты определенные договоренности, которые активно комментируют эксперты в Баку и в Ереване. В Баку озвучиваются неутешительные прогнозы относительно этой встречи, говорят, мол Еревану не стоит доверять, а армянский премьер просто решил взять тайм-аут для того, чтобы укрепить свою власть в Армении. Как вы прокомментируете достигнутые договоренности между лидерами и сам факт состоявшейся встречи? Будут ли реализуемы, на ваш взгляд, достигнутые договоренности?

— Говоря о состоявшейся встречи, можно только отметить, что лидеры Азербайджана и Армении обменялись номерами телефонов, большего, по сути, не произошло. Но уже сам факт такой встречи может послужить шагом для начала мирного процесса. Однако этому мешает одно важное обстоятельство: Армения сегодня не готова к миру, она все время готовится к войне, ошибочно считая, что территориальный вопрос уже «решен», обсуждать его не стоит. Видимо, политическое сознание Армении еще не созрело для серьезных переговоров, и им нужно еще немного пожить в условиях голода, чтобы еще полмиллиона граждан покинуло страну. И, может, в этом случае армяне наконец-то очнутся. Имея дело с Арменией, никогда не нужно забывать о ее идее-фикс, с которой она жила, живет и, возможно, еще долго будет жить. Те, кто заставляет Ереван садиться за стол переговоров с Баку, преследуют свои интересы, выжимая максимум того, что можно только выжать из армян. Я убежден в том, что больше этого ожидать нам не приходится. Иное дело, что Баку необходимо выработать какую-то тактику, чтобы и дальше продолжить убеждать армянство, что иного пути нет, захваченные земли необходимо вернуть независимо от того, что будет потом. Но готовы ли к этому армяне? Думаю, что нет. Все это требует больше времени.

— Сразу после встречи в Душанбе премьер Пашинян вновь собрал своих сторонников на ереванских улицах, чтобы добиться проведения внеочередных выборов в парламент Армении как можно быстрее, хотя прежде он говорил, что выборы пройдут, возможно, в следующем году. Как вы думаете, чем обусловлена эта спешка? Можно ли предположить, что встреча в Душанбе входила в часть плана для реализации своих целей в Армении?

— Нет. Пашинян ограниченный политик. Он вообще случайный человек в политике, человек «улицы». Имиджа серьезного политика у него нет даже в самой Армении. Поэтому он прилагает все усилия для того, чтобы заявить о себе, как о перспективном политическом деятеле. Пашинян пришел к власти, теперь он вынужден решать свои личные проблемы, на повестке дня в Армении не стоит ни одна из важных национальных проблем. К примеру, взаимоотношения с соседями.

Фактически армянского премьера холодно встречали в Москве. В целом, армянские лидеры и, прежде всего, сам Пашинян плохо себе представляют будущее Армении. У них нет новой повестки, в этом и заключается вся беда, это – трагедия Армении как нации. Они продолжат топтаться на месте, никто им ничем не поможет. Пашиняна уберут, произойдет новая очередная революция. А это может затянуться надолго. Ну, допустим, придет новый лидер с новыми идеями. А все способные вытащить Армению из болота идеи связаны с ее национальными идеями о «величии» Армении. Да, армяне народ талантливый, но «Великая Армения» предполагает приобретение чужих территорий. Это означает вечную вражду с соседями. Так что Армения сама себя обрекла на такое жалкое существование. И для того, чтобы начать новую жизнь, ей необходимо изменить свои подходы. Смотрите, они получили все, что хотели: оккупировали Нагорный Карабах, захватила другие территории. И сейчас там начинают понимать, что такой путь был неверным. Этим жили все политические силы Армении, начиная от коммунистов и заканчивая дашнаками. Только сами армяне способны решить свои проблемы. Ограниченность, несчастье и трагедия этого народа вытекают именно из нерешенности своих проблем.

— Согласны ли вы с мнением, что Азербайджан сегодня превратился в наиболее важного партнера для России в регионе?

— Если Азербайджану удастся в полной мере соответствовать этой оценке, то можно считать, что мы определились со своей будущностью. Это та же проблема, что и у Армении, у Грузии. Грузины вели борьбу против России, развернулись и идут в сторону Запада. Посмотрим, что из этого выйдет. Если же Азербайджану удастся найти ту или иную форму взаимоотношения с Россией, и с этим выбором согласится Запад, который здесь имеет свои интересы, то можно сказать, что нам удалось сделать то, чего не удалось Армении.

— Какие возможности открывает для урегулирование карабахского конфликта сближение Баку и Москвы?

— Если какой-либо стране удастся урегулировать этот конфликт, он обеспечит для себя долгое и длительное присутствие не только в регионе, и это придаст ему особый авторитет на международном уровне. Бедствием нашего времени являются эти конфликты. И они будут сотрясать все то пространство, которое именуют постсоветским. Везде мы видим одно и тоже.

— В экспертном сообществе говорят о вероятности вступления Баку в ОДКБ. Как вы думаете, реально ли это? Премьер Армении уже заявил, что Ереван воспользуется правом вето.

— Это его точка зрения, он сам не вечен. И, скорее всего, в ближайшие полгода или год он уйдет с политической арены Армении вместе со своими соратниками. Сложившиеся обстоятельства вынудят Армению призвать на помощь более взвешенные, озабоченные судьбой народа силы. И когда это случится, будут пересмотрены все эти концепции.

— Что сулит для Баку внутриполитический хаос в Армении?

— Чем хуже ситуация в Армении, тем лучше для нас. Политический хаос в Армении продолжится. Но с другой стороны, хаос может породить еще одного чудовища, нового «Пашиняна». Если Армения образумится и откажется от того пути, который завел ее в тупик, это сулит позитивные перспективы как для нее, так и для Азербайджана. Так как это откроет путь для урегулирования карабахского конфликта. Если же этого не произойдет, то нам и дальше придется вооружаться, а это – угроза очередных военных столкновений. Армения долга жила этой идеей. И она сама должна разобраться в собственных амбициях.

— Высока ли вероятность возобновления войны в Карабахе?

— С таким соседом, как Армения, это всегда будет звучать злободневно. Они слишком долго жили мечтой о величии, упивалась военным успехом, который по праву с ними делили Горбачев, Ельцин и другие. Сейчас этому приходит конец. Сегодня эта политика Армении серьезно мешает России и Западу налаживать отношения. Так как здесь нефть, здесь будущее, газ, перспективы. Армения же предлагает войну и захват чужих территорий. Да, в свое время все это было нужно, когда разваливали Советский Союз, но ситуация сегодня другая. Если бы не Армения со своими территориальными претензиями, многое можно было остановить. А теперь, когда наступила пора отрезвления, все видят, к чему это привело.

— Насколько вероятно возвращение к власти «старой гвардии» в Армении?

— От «старой гвардии» остались лишь рожки да ножки. Они сами упустили свой шанс, пошли на поводу национализма. Беда Армении, как я уже отметил, в ее националистической идеологии.

— В Ереване допускают закулисные переговоры между Пашиняном и представителями «старой гвардии». При этом там гадают, что взамен могут потребовать политические оппоненты Пашиняна взамен на свою лояльность?

— Не вижу здесь предмета для торга. Разве влияние «старой гвардии» так сильно в Армении? Тогда почему они не могут повлиять на политическую обстановку в стране? Они скомпрометировали себя той войной, в которую они втянули Армению, своим двуличием. Ничего они Армении не дадут. Чем быстрее они покинут политическую сцену, тем лучше будет для Армении.

Бахтияр Сафаров

Minval.az