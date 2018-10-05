Сегодня в Азербайджане отмечается День Учителя. И так хочется начать заметку со слов «А помните, как когда-то….». Да, на самом деле мы все прошли через школьные годы, и у всех нас были любимые учителя, которым так хотелось подарить цветы, открытки, тщательно нарисованные еще за месяц до праздника на уроке труда (или рисования). Да, были времена, когда учитель был рад принять из рук учеников пусть такие простенькие поделки и скромные подарки, но разница все же была: эти дары детских сердец действительно были пропитаны любовью. И педагогу этой любви и такого чуткого внимания было более чем достаточно.

Мы бы не хотели идеализировать прошлое, и больше бы руководствовались поговоркой о том, что плохих времен не бывает, бывают плохие люди. Но, к великому сожалению, сегодня настали именно те времена, в которых плохих людей все больше. Воистину рыночно-торговые перемены не пошли на пользу нашему обществу, в момент ставшему черствым, лицемерным, продажным и подкупаемым. И учителя сегодняшние – тоже часть неотъемлемая общества — потеряли напрочь такие понятия как любовь и уважение к своей почетной профессии. Понятно, что не все – Макаренко, далеко не все (а сейчас – тем более), но тем не менее кодекс учителя гласит следующее: учитель не имеет права требовать от учеников дополнительного вознаграждения за свою работу, за исключением случаев, предусмотренных в законодательстве. А в нашем законодательстве учителям не предусмотрено ни взяток брать, ни дорогих подношений принимать.

Сегодня, когда улицы города были полны учениками, несущими огромные букеты и пакетики с различными подарками (и уж явно в этих пакетиках были не открытки, нарисованные детской рукой), создается совсем иное впечатление, а именно то, что День Учителя в Азербайджане – это вполне официальный повод «прощупать» финансовые способности родителей учеников, чтобы сделать какие-то свои меркантильные выводы.

Ну и что, что Министерство образование практически ежегодно делает предупреждение? Подумаешь! Ни учитель, ни директор не требуют – это факт, с которым сегодня не поспоришь. Нельзя – значит, нельзя.

Но вот родители придерживаются совсем другого мнения: не дашь подарка или роскошного букета ценой от 50 до 100 манатов (и выше – в зависимости от материальных возможностей семьи), то на ребенка твоего будут смотреть как на изгоя, сознательно станут занижать ему оценки… А зачем это надо? Лучше уж букетище купить и флакон духов или гламурное колечко (кулончик) с камнями от «Сваровски». Опять же, и ребенка никто не будет гнобить, да и сами себя показали, как не нищие. Теперь можно расслабиться и не напрягаться – вплоть до Нового года, пока родительский комитет снова не начнет шевеление со сборами на подарок педагогу.

Тут мы сделаем небольшое отступление и отметим, что сделать приятный сюрприз педагогу, особенно любимому – нормально, человеческие взаимоотношения еще никто не отменял, тем более что более важен фактор внимания. Можно подарить книгу в подарочном издании, конфеты, красивую ручку или блокнот в хорошем переплете, коробку конфет или пирожных. И, конечно же, букетик цветов. Именно букетик, а не букетище размером с ребенка, который его несет.

Следует отметить, что в некоторых школах охрана, стоящая у входа, не пускает никого с цветами и с пакетиками – согласно распоряжению директоров, принявших твердое решение, достойное глубокого уважения.

Но остается открытым вопрос: что делать с психологией родителей? Автор этих строк всегда удивлялся, как наше общество обожает поощрять коррупцию, а потом слезно жаловаться в социальных сетях на школьные поборы. А ведь все могло бы быть по-другому, если бы люди просто переключили бы свое стадное мышление на новаторское, если бы переосмыслили свое поведение, мировоззрение.

В принципе, Министерство образования сказало свое веское слово: НЕЛЬЗЯ, и к этому НЕЛЬЗЯ уже прислушивается руководство школ, и делает соответствующие выводы.

А значит, последнее слово осталось за родителями, но вот тут как раз БЕЗ ВАРИАНТОВ. Пока человек не осознает абсурдность своих поступков и не переосмыслит своего отношения к жизни, очень многие общественные проблемы в Азербайджане никогда не закончатся. В том числе, и поборы в школах. И постулат «Да не оскудеет рука дающего» в данном контексте никак не должен применяться.

Яна Мадатова

Minval.az