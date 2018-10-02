Вчера страна содрогнулась от ужаса, когда в понедельник в поселке Бина пассажирский автобус, следовавший по маршруту №160, столкнулся с железнодорожным составом. Последствия этой трагедии ужасают.

Правоохранительные органы Азербайджана возбудили уголовное дело по статье 263.2 «Нарушение правил дорожного движения, по неосторожности повлекшее гибель человека» УК АР, в связи с ДТП с участием пассажирского автомобиля и поезда, в результате которого погиб 13-летний подросток и пострадали 34 человека. Погибший подросток был единственным ребенком в семье.

Водителя автобуса, совершившего тяжелое ДТП, зовут Эльхан Ширалиев, с ним как раз-таки не случилось ровным счетом ничего. Зато выяснились такие подробности, от которых волосы стают дыбом: журналистам удалось раскопать информацию о том, что Э. Ширалиев был ранее судим за совершенное им ДТП — тоже со смертельным исходом.

Данную информацию подтвердил также начальник отдела Управления государственной дорожной полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, который рассказал, что в ходе медицинского освидетельствования выяснилось, что водитель автобуса является наркоманом.

Как отметил В.Асадов, руководству ООО «Ayşən», являющемуся владельцем данной маршрутной линии, было неоднократно сделано предупреждение о необходимости устранить недочеты, однако безрезультатно.

Ранее за водителей, совершивших аварию со смертельным исходом, вступилось БТА. Так, согласно заявлению СМИ главы пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маиса Агаева, отбывшие наказание лица должны интегрироваться в общество. Нет правила, по которому имеющие судимости лица не могут работать водителями.

Кроме того, он отметил, что, если человек совершил аварию в состоянии опьянения и стал причиной смерти многих людей, если совершил это дважды, в третий раз брать его на работу водителем автобуса нецелесообразно. Конечно же, это человек может работать в транспортной системе, производственной базе, но сажать его за руль нельзя.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Глава НПО «Помощь образованию водителей» Фазиль Мамедов предложил рассуждать здраво.

— Случись подобное лет 30 назад, руководство транспортного парка предложило бы написать добровольно заявление по уходу. И если водитель не стал бы делать этого добровольно, его бы уволили. То есть был вариант, когда человек, который набирает людей к себе на работу, несет за это ответственность. Сегодня же все наоборот. Наше законодательство, к несчастью, так построено, что предприниматель не несет никакой ответственности за то, что делает его водитель. Я перелопатил все статьи закона о дорожном движении. Как думаете, там есть хоть какая-то условная ответственность владельца транспортной компании за то, что его водитель сделал аварию? Нет! Вся вина падает на водителя, а с руководства компании – взятки гладки. И лицензию у руководства не отберут. С одной стороны, у нас такое невероятное количество водителей-профессионалов стране, но хозяину автопарка выгодно взять на работу хама, жлоба, который будет вырывать деньги у людей, лишь бы принести побольше денег ему. То есть упор идет не на качество обслуживания, а на доход, который принесет этот водитель своему руководству.

– Соответствующие структуры уже заявили, что руководству этой транспортной компании было много раз сделано предупреждение, но они никак не отреагировали. Плюс ко всему, этот водитель уже сидел за ДТП со смертельным исходом. Разве можно брать на работу таких людей?

– Сейчас в этой капле вчерашнего инцидента выползает куча проблем и вопросов, которые не освещены, замолчаны, о которых просто не говорят. Сложилась парадоксальная ситуация: дорожная полиция как будто бы несет какую-то ответственность, но, тем не менее, не несет, министерство транспорта, владелец транспортной компании — тоже самое. Вот вы говорите, что этот самый водитель убил человека. А откуда мы знаем – убил он его или этот человек сам бросился ему под колеса? Поймите, то, что за рулем пассажирского автобуса оказался этот человек – проблема руководства компании. Вы в курсе, что такое тахограф? Я объясню: это такой черный ящик для водителей автобусов и грузового транспорта, где фиксируется буквально всё: сколько времени был за рулем этот водитель, спал он или нет, то есть все его действия подвергаются строгому контролю на тот случай, если завтра с этим автобусом что-то случится. У нас в Азербайджане, если ты катаешься на любой машине, занимающейся коммерческой деятельностью – будь то грузовая или же пассажирский автобус – тахограф не обязателен. Он просто не нужен. А вот если ты поедешь в ту же самую Европу, то будь добр – поставь, ибо того требует закон. Значит, наших граждан убивать можно, а там – нельзя?

Другой вопрос: почему-то юридические требования возлагаются только лишь на плечи водителя, а не предпринимателя? Кто такой водитель автобуса? Это нижнее звено в коммерческих перевозках, которое зарабатывает, по сути, немного. Владельцы компании зарабатывают на нем миллионы. К примеру, произошла авария: 4 человека погибло, 5 человек стали инвалидами. Кто должен нести юридическую ответственность? От того, что этого водителя посадили, детям убитых от этого не легче, инвалиды не вернуться к прежней жизни.

Вот представьте себе, в аварии погиб отец, который давал хорошее образование, хорошее медобслуживание, приносил в дом деньги. Он умер, а семья практически обанкротилась. И что может сделать один водитель? Оплатить нужды этой семьи он не сможет. Почему у нас в стране отсутствует страхование жизней пассажиров в коммерческих перевозках? Почему у нас нет страхования груза при коммерческих перевозках?

Водителя просто могут посадить в тюрьму, но все расходы на себя должно брать руководство перевозочной компании. Причем это должно регулироваться законодательно, чтобы компании не могли пойти на аферу: закрыться, потом объявить себя банкротом, а спустя время вернуться к работе, но уже в новой компании. Эти проверки должно проводить Министерство транспорта, которое и занято выдачей лицензии.

В России практически на всех перекрестках установлены не шлагбаумы, а металлические надолбы: когда поезд должен проехать, то эта конструкция поднимается на 40-50 см, и попробуй – проедь, объедь! А у нас убрали всех стрелочников и шлагбаумы.

Была ли вообще на этом переезде сигнализация о приближении поезда, или ее не было? А может быть, она вообще неисправна? Почему-то нам об этом не стали говорить, зато четко дали понять публике, что водитель автобуса – наркоман. Никто не сказал – по плану шел автобус или нет? Почему мы сейчас рассматриваем только одну сторону – водитель виноват. А вдруг действительно не было сигнализации о том, что пройдет поезд? Мы же об этом ничего не знаем, не так ли? Общественность не оповестили, и нашли так называемого «стрелочника» в виде водителя — «наркомана». А если бы стрелочники стояли бы около железнодорожных путей, такой аварии никогда бы не случилось.

Яна Мадатова

Minval.az