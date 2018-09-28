Не так давно в доме по адресу, проспект Азербайджан 1 испортилась лампочка в лифте, и жильцы были вынуждены подниматься на свои этажи в клубящемся мраке. Жильцы позвонили в «Баклифтремонт», чтобы вызвать ремонтников. Девушка, говорившая с людьми, спросила – что именно поломалось, как выглядит лампа и так далее, затем дала мобильный номер мастеров, и попросила связаться с ними. Жильцы связались, мастера приехали и вот тут началось самое интересное: после проверки мастера заявили, что проблема не в спот-лампе, а в детали, к которой она подключается. Уместнее всего привести читателям полный диалог, который состоялся между жильцами и мастерами:

Ж: — Ну давайте, чините, мы уже несколько дней в темноте катаемся.

М: — Мы-то починим, проблем нет. Но эту деталь надо купить.

Ж: — Ну так покупайте, в чем проблема?

М: — Как раз-таки купить должны вы, а не мы!

Ж: — Почему мы? Разве «Баклифтремонт» не обеспечивает вас всем необходимым?

М: — «Баклифтремонт» может обеспечить крупными комплектующими, но не такими мелочами. Да и вообще, нам даже зарплату по 2-3 месяца не платят, о чем вы говорите? Мы же не должны за свой счет покупать детали!

После этого разговора жильцы спустились в хозяйственный магазин, расположенный под домом, и купили нужную для ремонта деталь. Мастера все починили, а потом позвонили в дверь человека, который покупал детали и сообщили, что все готово.

Жилец поблагодарил, но мастера не уходили.

— А за работу?

— ?????

— Ну, мы же приехали на вызов, потратили время, деньги на бензин…

— А разве это не ваша обязанность – выезжать в случае вызова жильцов?

— Да, конечно, но не по таким мелким вопросам. Мы бесплатно ремонтируем крупные аварии. А лампочку поменять – любой может.

— Да как же любой может, если все провода идут по крыше лифта, а туда имеете право забираться только вы?

Ответом послужила красноречивая пауза. Так или иначе, за работу мастерам дали 6 манатов (и необходимая деталь стоила 8 манатов). Правда, сейчас в лифте по вышеуказанному адресу светло, как днем, но, тем не менее, неприятно ощущение осталось.

От тросов и роликов – до колоссальных откатов

Вот, собственно, небольшой эпизод из обыденной жизни сотрудников «Баклифта», промышляющих «левыми» заработками при наличии колоссальных откатов и доходов этой весьма неуважаемой организации.

А, тем не менее, есть над чем поразмышлять.

Как известно, ежемесячно из госбюджета выделяется по 35 манат на обслуживание и ремонт каждого из 5000 лифтов, используемых в государственных зданиях Баку. В месяц это составляет 175 тыс. манатов, а в год более 2 миллионов.

Но, как показало время, эти колоссальные средства не только не тратятся на обслуживание лифтов, но и с жителей без всяких на то оснований собирают деньги на лифты – как в случае, приведенном автором заметки.

Странная ситуация, согласитесь: значит, на свадьбу дочери «Главный лифтер» страны каким-то «волшебным» образом нарыл 400 тысяч манатов, а ремонт мелких запчастей для лифтов должны оплачивать жильцы?

Кстати, после громкого скандала, связанного со свадьбой Айсель Шукюровой, в прессе начали появляться сведения о коррупционных схемах в управлении лифтов Баку, во главе которых стоит Гудрат Шукюров. В СМИ даже мелькала новость о том, что после проверок, проведенных в ПО «Бакылифтремонт», Шукюров был отстранен с должности. Но, согласно комментарию брата Гудрата Шукюрова – Матлаба Шукюрова, главный «лифтер страны» не отстранен от должности, а всего лишь находился в отпуске. Что и требовалось доказать.

В принципе, мы и так не сомневались в том, что результат «проверок» окажется таким предсказуемым.

Вчера в СМИ появилась новость о том, что Г. Шукюров все же попался на коррупционных делах. Да вот только взяли за пятую точку Г. Шукюрова не в Азербайджане, как должно было случиться по закону неписанного жанра, а в США.

Так, американская компания United Technologies Corporation 12 сентября согласилась выплатить штраф в размере 13,4 миллиона долларов Комитету по ценным бумагам (SEC) США.

Как говорится в сообщении на официальном сайте, которое публикует портал «хаккын.аз», причиной наложения штрафа на компанию United Technologies Corporation стало то, что ее дочерняя компания OTIS Elevator Co. давала взятки производственному объединению «Бакылифтремонт» (в документах SEC указано как «Лифтремонт»).

SEC утверждает, что OTIS Elevator Co. для того, чтобы обеспечить лифтами дома в Баку, состоящие на балансе государства, давала взятки чиновникам ПО «Бакылифтремонт», чем нарушила Акт США по борьбе с иностранной коррупцией. Компания United Technologies Corporation не опровергла и не подтвердила информацию о том, что давала взятки азербайджанским чиновникам.

SEC проводил расследование в рамках внутреннего административного распоряжения и, для того чтобы не передавать дело в суд, предложил компании оплатить штраф. United Technologies Corporation приняла предложение комитета и согласилась выплатить 13,9 миллиона долларов.

SEC утверждает, что исполнительная власть Баку в 2012 году объявила тендер на оснащение жилых домов новыми лифтами. Для того, чтобы выиграть тендер компания OTIS Elevator Co., предложила взятку руководству ПО «Бакылифтремонт». Для получения взятки и покупки лифтов была задействована схема с участием субподрядчиков и посредников.

Первая схема была связана с продажей лифтов компанией OTIS-Россия ПО «Бакылифтремонт» в 2012 году. Соглашение было заключено на сумму в 1,8 миллиона долларов, из которых почти половина была передана руководству ПО «Бакылифтремонт» в качестве отката. Для передачи денег руководителям ПО «Бакылифтремонт» были использованы банковские счета двух компаний-субподрядчиков. На эти счета были переведены 790 тысяч долларов, что составляет 44% от стоимости контракта. Перевод денег на счета субподрядчиков был осуществлен без соответствующих документов и какого-либо договора.

Так же SEC смог раздобыть электронную переписку между руководством ПО «Бакылифтремонт» и менеджерами компании OTIS-Россия. В этой переписке стороны обсуждали размеры откатов. Деньги переводились на счета в третьи страны или же непосредственно в Азербайджан. Например, в одном из электронных писем руководители ПО «Бакылифтремонт» и менеджеры компании OTIS-Россия обсуждали перевод на счета в Турции 214 тысяч 126 евро и 104 тысяч 465 долларов.

Также компания OTIS-Россия для дачи взяток руководству ПО «Бакылифтремонт» использовала и другие схемы. Так в одной из схем, ПО «Бакылифтремонт» выбрала дистрибьютера компании OTIS-Россия в Азербайджане несмотря на то, что производственное объединение является государственным. Не исключено, что это соглашение было заключено лишь для дачи взяток руководителям ПО «Бакылифтремонт», ведь оно так и осталось на бумаге.

SEC установил, что благодаря коррупционным схемам между компанией OTIS-Россия и ПО «Бакылифтремонт» посредники заработали как минимум 11,8 миллиона долларов. Основная часть этих денег осела на счетах руководителей ПО «Бакылифтремонт».

Получается, что на сей раз крепко вляпался Г. Шукюров! В принципе, давно пора, так как слишком уж роскошествует этот госчиновник, обходящий стороной любые моральные устои и так нагло саботирующий распоряжения главы государства.

В заметке, размещенной Минвалом в 2017-м году, мы рассказывали о том, что Г. Шукюров нанял для своей семьи, супруги и дочери отдельные машины и водителей, за которые платят руководители пяти учреждений, находящихся в ведомстве «Баку Лифт». И это происходит не добровольно. Должностным лицам, которые возражают против этого, припоминают присвоение бюджетных средств и грозят тюрьмой.

Кроме того, сообщается, что Г.Шукюров купил своей дочери квартиру в 160 кв.м. в «Пламенных башнях» Баку, где уже успел трижды сделать ремонт. Кроме того, дочь Шукюрова заказала в эту квартиру из Турции часы стоимостью 180 тысяч манатов.

Еще одна интересная информация про Гудрата Шукюрова связана с тем, что когда он работал начальником управления, то был арестован за кражу тросов и роликов для лифтов. Но каким-то образом ему удалось избежать тюрьмы, а после он был назначен начальником всех управлений, после чего и уровень воровства этого госчиновника значительно возрос.

Вороша публикации прошлого, мы задаемся одним-единственным вопросом: почему до сих пор Г. Гулиев разгуливает на свободе? Почему нет никакой реакции на расследования и на публикации, публикуемые СМИ – о делах и делишках человека, превратившего госведмство в доходную коммерческую структуру для себя и своих родственников? И мы, кстати, не сильно будем удивлены, если после публикации данной статьи реакции не будет (хотя на самом деле мы на нее надеемся). А все потому, что принцип «рука руку моет» — наиболее приемлем коррумпированным чиновникам, связанными между собой родством, землячеством, местничеством и, естественно, огромными деньгами, за которые они предпочтут умереть. Тронь одного – повалятся и другие головы. И наверняка тот, кто в состоянии их повалить, тоже повязан – теми же криминальными правилами, расплата за нарушение которых бывает невыносимо высока.

Яна Мадатова

Minval.az