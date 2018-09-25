Никол Пашинян может решить карабахскую проблему, но не сейчас: министры иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян встретятся 26 сентября в Нью-Йорке, чтобы обсудить урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Обозреватель «Коммерсантъ» Максим Юсин задумался о том, на каких условиях Баку и Ереван могли бы найти выход их карабахского тупика.

На первый взгляд может показаться, что именно сейчас вести диалог о решении карабахской проблемы абсолютно бессмысленно — не до Карабаха сейчас новому армянскому руководству. Новый лидер страны — премьер Никол Пашинян — занят консолидацией своей власти, его главная задача — окончательно подавить оппонентов внутри страны, не допустить их реванша, провести парламентские выборы и обеспечить своим сторонникам уверенную победу на них. А, значит, карабахской темы ему пока не стоит касаться. Слишком уж она болезненная, деликатная, а перед выборами — чрезвычайно опасная. Ведь любой план урегулирования подразумевает компромиссы, а политические противники наверняка этим воспользуются: преподнесут компромиссы как недопустимые уступки, как капитуляцию, как предательство национальных интересов.

Так что, будем реалистами, в обозримом будущем, пока внутриполитическая ситуация в Армении не стабилизируется, никакого серьезного продвижения по Карабаху не будет.

А вот потом — появится шанс. Если Пашинян сумеет реализовать свои планы, прийти к власти всерьез и надолго, стать сильным национальным лидером, то именно он имеет возможность донести до общества необходимость непопулярных, но жизненно важных шагов. Потому что в долгосрочной перспективе проблему Карабаха все равно надо решать, и это, в первую очередь, в интересах Армении. Время работает против нее. В экономическом плане Азербайджан усиливается, участвует в амбициозных международных транспортных и энергетических проектах, закупает для своей армии современные вооружения. Армения же, живущая в полублокаде, не имеющая газа и нефти, все больше отстает и в экономическом, и в военном плане.

Если так будет продолжаться, рано или поздно у азербайджанских властей возникнет соблазн воспользоваться технологическим превосходством своей армии и силой решить карабахский вопрос. А в современной, часто бесконтактной войне более высокие боевые качества и моральный дух, которые армяне продемонстрировали 25 лет назад, могут оказаться бесполезными.

В этой ситуации единственным спасением для Еревана, единственной гарантией того, что Баку воздержится от силового варианта остается позиция России — союзника по ОДКБ. Но даже если Москва сумеет убедить азербайджанские власти отказаться от военного сценария, в экономическом, геополитическом плане Армения все равно окажется в тупике. И выход из него надо искать.

Для сторонних наблюдателей выход, кстати, понятен. Разумный компромисс очевиден: армяне возвращают семь собственно азербайджанских районов вокруг Карабаха, которые они сейчас занимают, а Баку, в свою очередь, признает особый статус мятежной области, соглашаясь с тем, что ее армянские жители не вернутся под азербайджанское управление.

Как это будет оформлено юридически, каким окажется статус Карабаха, какой коридор свяжет его с Арменией, какие международные миротворческие силы будут обеспечивать выполнение соглашений — все это предмет отдельных переговоров. Со временем их все равно придется вести, если не Пашиняну, то кому-то из его преемников. И властям в Баку, думаю, тоже придется, отказавшись от нынешней непреклонной позиции, согласно которой Карабах должен безоговорочно вернуться в состав Азербайджана. На это не пойдет ни один армянский руководитель — ни Пашинян, ни кто-либо еще не захотят стать политическими камикадзе.

Компромисс может быть только обоюдным. Осталось дождаться момента, когда и в Ереване, и в Баку это осознают.

Minval.az