Исполнительная власть города Баку распространила заявление в связи с последствиями дождя, выпавшего 23 сентября.

Как сообщили в пресс-службе ИВ, выпавший в Баку сильный дождь привел к ряду последствий, несмотря на прогнозы и ожидания, осадков выпало значительно выше нормы, дождевая вода затопила некоторые территории, улицы и проспекты города, объекты, расположенные в подвалах некоторых зданий.

«ИВ города Баку, ОАО «Азерсу», МЧС, сотрудники хозяйственных служб столицы и ее районов незамедлительно приняли меры по устранению последствий ливня. В результате работы коммунальных и других служб, как только дождь прекратился, вода с центральных территорий была откачана, улицы и проспекты очищены от принесенных ливнем земли и мусора. Жители не испытали серьезных проблем со снабжением электроэнергией, природным газом и водой.

Большое скопление дождевых вод в центре, помимо природных причин, имело еще и техническую причину. Причиной этого можно указать построенное в последнее время большое количество новостроек на центральных территориях, а также то, что имеющиеся коллекторы независимой структуры ОАО «Азерсу» при чрезвычайных обстоятельствах не в состоянии полностью принимать большой объем воды. В тот день дополнительную проблему создало позднее открытие эвакуационных линий, предусмотренных для транспортировки дождевых вод в коллекторе «Сахиль» вдоль проспекта Нефтяников. Позднее данная проблема была устранена и уровень воды резко сократился. В связи с этим, во избежание подобных случаев в будущем, ОАО «Азерсу» следует произвести новые расчеты касательно мощности коллекторов и принять дополнительные меры.

Сильные дожди являются природным явлением и происходят во всех странах мира, ни одна страна не застрахована от подобных случаев. В прошедшие годы в ведущих странах Европы были сильные сели и наводнения. Поэтому это нужно воспринимать как обычное природное явление. Несмотря на это, коммунальные и другие службы всегда должны быть готовы к подобным случаям», — сказано в заявлении ИВ города Баку.

Minval.az