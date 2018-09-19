Дураки и дороги – две беды, которые никогда и никуда не уйдут из России, сказал русский классик три века назад. Но вся беда в том, что как и любой патриот, этот русский классик видел только свою страну и ее проблемы. И, соответственно, только своих, родных дураков.

А ведь и у нас дураков предостаточно, как, впрочем, и везде. Причем, времена идут, технологии и образ мышления меняется, человечество открывает новые горизонты сознания, и что самое интересное – прогресс идет и у дураков, расширяющих ареалы глупости своей со скоростью света.

Примеров – предостаточно: ими сегодня наводнены социальные сети, в которых жители Баку делятся фотографиями несусветных ляпов, коими наводнен наш стольный град. Это деревья, стволы которых заливают асфальтом, и постройки, поражающие воображение своим «высокоархитектурным» видом, и огороженные участки берега и моря, нелепо припаркованные машины, летящий с балконов мусор. Много чего можно припомнить и обсудить.

Но раз уж речь в самом начале шпильки зашла именно о дураках и дорогах, то последняя публикация в социальной сети Фейсбук будет очень кстати. На фото запечатлены заасфальтированные дыры на поселковой дороге в Бина (Хазарский район). Это чиновники местной ИВ таким образом латали проблемы, которые сами же и создали. Проблема тянется с 2014-го года, когда была задумана прокладка канализационных труб.

С дороги сняли весь асфальт, но обратно положить его не удосужились. В принципе, для Азербайджана это нормально – раскопать, закопать кое-как, да еще и мусором сверху присыпать, чтобы видно не было. Или же шлаком завалить… И, как результат – на дорогах дожди размыли огромные колдобины, выбоины и провалы. Машины днищем проезжаются по камням и ямам, из-за чего автомобили очень быстро приходят в негодность. Летом страшная пыль, которая оседает не только на одеждах и лицах людей, но и на их дыхательных путях. Эта пыль постоянно врывается в дома, в магазины, от нее просто невозможно избавиться. А зимой на дорогах из-за дождей стоят болота грязи и слякоти по колено.

Жители рассказали, что за эти три года был отремонтирован лишь только один участок дороги — от въезда в поселок и до школы №149 (приблизительно километра два). Два километра за три года ремонта – это круто! Я бы даже сказала, это самый настоящий аналогуолмаянский ремонт дороги за всю историю существования поселка Бина.

Тем не менее, «Азерйолсервис» открещивается от причастности к плачевному ремонту, переваливая всю вину на те структуры, которые раскопали дорогу с целью прокладки труб.

В свою очередь, начальник Управления водоканала Хазарского района Баку при ОАО «Азерсу» Мубариз Насиров тоже открестился, заявив, что их ведомство свою работу закончило. Указание, кстати, давала ИВ Баку. На эту часть дороги был уложен асфальт. Эти работы проводились по заказу Исполнительной власти города Баку. А вот асфальтирование дороги было приостановлено по неизвестным никому причинам. Естественно, он не знал ничего и о дате возобновления ремонтных работ.

В мери Баку тоже ничего определенного не сказали, а как обычно отфутболили по 5-6 номерам, где мы также не получили вразумительного ответа.

Жители Бина жалуются также на отсутствие воды, частое отключение света, зимой – на отсутствие газа. Вот уж воистину проклятое место, ничего не скажешь!

А все потому, что на руководящих местах сидят – кто? Правильно! Дураки! И дураки эти сегодня правят балом, зажигают, если более точно выражаться на современном сленге. Они заперлись в своих роскошных кабинетах, абстрагировались от люда и вытворяют все, что им заблагорассудится.

Любое действие имеет последствия, а глупость имеет свойство снежного кома. Соверши один дурацкий поступок (к примеру, не заасфальтируй вовремя дорогу после прокладки трубы) и тут же нарастет второй: слякоть, пыль, колдобины. И как последствие – испорченные автомобили, загаженная обувь и – как следствие – проклятия, сыплющиеся на головы дураков, по вине которых случились все эти бытовые неприятности.

Есть у дураков еще одна черта: они непрошибаемы. Им бесполезно что-либо доказывать, стыдить, призывать к совести – последнего факта априори не бывает.

Всякий раз автор заметки задумывается: ну почему гениям не свойственно дважды прийти в этот бренным мир? Ведь сегодня – как никогда — не хватает Азербайджану острого пера гениального Мирзы Алекпера Сабира, который бы сказал столько горьких слов в адрес дураков, вышедших из своего народа, беспощадно критикуя и высмеивая их несусветные глупости. Уж кому-кому, а Сабиру, возможно, удалось бы вывернуть всю гниль и показать ее в истинном свете. Хотя, в этом случае, Сабира обвинили бы в инакомыслии и загнали бы в такие места, куда дед Мамед баранов не гонял. А потому и нет сегодня этой самой искры, на которой могло бы с треском сгореть бремя этой глупости несусветной, которой зацементировали быт народа местные дураки.

Яна Мадатова

Minval.az