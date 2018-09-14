Начальник Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-полковник Эльчин Гулиев принял израильскую делегацию, возглавляемую министром обороны Авигдором Либерманом, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Согласно официальному протоколу, официальный представитель Израиля сделал запись в «Книге почетных гостей».

На встрече в расширенном составе стороны выразили удовлетворение дружескими связями и отношениями стратегического партнерства между Азербайджаном и Израилем. Была особо отмечена успешная совместная деятельность в военно-технической сфере и сфере безопасности.

Эльчин Гулиев рассказал членам израильской делегации о текущей оперативной обстановке на государственных границах Азербайджана, о продолжающейся оккупации Арменией 20% территории нашей страны, а также о том, что оккупированные земли продолжают использоваться в незаконных целях. Как отметил генерал, эта ситуация является главной угрозой безопасности границ. Израильская делегация была проинформированы о проведенных за последние годы реформах в области усовершенствования системы пограничной охраны Азербайджана, о проделанной работе по усилению и модернизации материально-технической базы и полученных результатах.

Стороны провели обмен мнениями по вопросам происходящих в регионе процессов, вызовов и угроз безопасности границ; были рассмотрены перспективы дальнейшего сотрудничества между двумя странами, а также подчеркнута важность продолжения деятельности, направленной на успешное развитие двусторонних связей.

Встреча прошла в обстановке дружбы и взаимопонимания.

Minval.az