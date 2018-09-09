У бизнеса на всем жизненном пространстве одна история, один язык и одни принципы, не говоря о целях. Последние, между прочим, сводятся не только к пресловутой формуле «деньги товар деньги», о чем поведал великий знаток природы капитализма Карл Маркс.

Если бы все сводилось к стремлению выколачивания прибыли, мир бы остался без света духовности. Каким бы зловещим ни было лицо капитализма, он не жалеет средств на литературу, искусство, гуманитарную сферу и другие направления нравственного строительства. Здравое и чуткое позиционирование делового мира в спектре больших проблем это жизненно востребованный фактор. Он играет незаменимую роль в сохранении баланса между коммерческой и моральной составляющими человеческого бытия.

Но печально, когда развернувшийся бизнес цветет и пахнет, а параллельно создает проблемы. Особенно, если они появляются на ровном месте, где их не ждешь.

Особенно обидно, когда они становятся следствием высокомерия и наплевательского отношения к пользователям услугами. Спутником этой безответственности становится пренебрежительное отношение к интересам тех, за счет кого процветает бизнес.

Последняя суббота для пользователей Azercell стала трудной, если не сказать потерянной. Крупнейший оператор мобильной связи не на радость клиентам выключил внутреннюю сеть, и многие, кто направился в центры оказания услуг, вернулись, не солоно хлебавши.

На первый взгляд неприятная история может показаться не существенной, подумаешь, кому-то пришлось пожертвовать толикой своего времени, кто-то прождал полчаса (как автор этих строк), в результате получив удар по сетке уикендовских планов. Но если принять во внимание, что немало минут люди тратят на перемещение к пунктам назначения, то вовсе получается, что на нестыковку расчетов и результата приходится расплачиваться битым часом.

Банальная процедура по переоформлению номера на близкого родственника, которая по тарифу-то стоит всего три маната, оказалась более затратной в смысле нервных издержек. Терпеливо дождавшись очереди, нас за столиком под номером 6 в центре обслуживания клиентов по адресу, Басти Багирова, 6 А, встретила миловидная улыбчивая девушка. Заполучив удостоверения личности и заявку, она обезоруживающе сообщила, что ничем не сможет помочь.

Злополучное «отключение сети» сделало процедуру переоформления недоступной. На вопрос – что же делать, она не менее обезоруживающе уведомила, что придется снова явиться в пункт обслуживания Azercell. На вполне резонный вопрос «когда», она индифферентно сообщила — когда заработает сеть.

Иди и догадайся, когда сеть снова будет в рабочем режиме. Так, в 14:15 субботнего дня мы оказались в ненужном месте.

Многие ввиду вполне объяснимых обстоятельств и причин решение тривиальных вопросов такого порядка оставляют на субботу. По будням приходится отпрашиваться на работе, проблематичной бывает обстановка на дорогах, и чтобы сэкономить полезное время, люди настраиваются на конец недели. На уикенд к тому же многие покидают городские пенаты, и всюду дышится легче.

Но у мобильного оператора, как видится, с субботой складываются свои планы, которые никак не коррелируются с намерениями клиентов. Отключение электронной сети в учреждении, обеспечивающем оперативную электронную связь по стране и миру, в принципе не укладывается в нормальное представление. Особенно не понятно, почему соответствующие службы Azercell не удосуживаются вовремя проинформировать пользователей о намеченных профилактических работах.

Наравне с этим не понятно, почему в покоях офисов местные администраторы не информируют переступивших порог пункта клиентов о нерабочем состоянии сети. Не лучше ли вывести на электронные табло вывеску, к примеру, такого содержания «ВЫ СЕГОДНЯ ПРИШЛИ В ПУНКТ НЕОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ?!».

Бесшабашность персонала крупнейшего налогоплательщика в госказну оборачивается увесистыми издержками для тех, за чьи деньги расширяет свой бизнес оператор мобильной связи. Время, как известно, дорогой товар, который в деловом мире по праву считается незаменимым ресурсом. Его потеря оборачивается не только эмоциональными потерями. Неразумная трата времени, или же вынужденные потери, как в нашем случае, вызывают цепочку издержек. Разве это допустимо?

Люди бизнеса смотрят на мир по-своему, и в фокусе их внимания непременно оказываются мысли и идеи, призванные облагородить образ собственных кампаний. Рациональный пиар это же двигатель успешности. Коль так, как же можно злоупотреблять сдержанностью пользователей? Не говорит ли это о том, что доминирование Azercell на местном рынке реально играет против ее имиджа?

Как бы ни было, говорить здесь о рациональном администрировании не приходится. Плохо, когда уверовавшая в свою непогрешимость кампания сама же превращается в авто-демотиватора, и не видит в этом ничего предосудительного.

Тофик Аббасов

Minval.az