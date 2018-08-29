Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов принял делегацию во главе с председателем Великого национального собрания Турции Бинали Йылдырымом.

На встрече стороны выразили удовлетворение уровнем двустороннего сотрудничества, отметив важность взаимных визитов в деле расширения отношений между братскими странами.

Поздравив Б.Йылдырыма с избранием на пост председателя Великого национального собрания Турции, Новруз Мамедов высоко оценил тот факт, что первый свой официальный визит в новой должности он совершил именно в Азербайджан.

Н.Мамедов подчеркнул, что крепкая дружба президентов Азербайджана и Турции играет важную роль в укреплении двусторонних отношений. Коснувшись значимости совместно реализованных проектов глобального масштаба, Н.Мамедов выразил удовлетворение и уровнем сотрудничества законодательных органов двух стран.

Затронув армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, Н.Мамедов отметил, что Турция в этом вопросе всегда рядом с Азербайджаном, оказывая огромную поддержку нашей стране.

Minval.az