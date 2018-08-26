Быть успешным не только почетно, но и ответственно. Это особенно проявляется в большой политике, когда высокое реноме обязывает действовать наверняка с очевидной пользой.

Визит Ангелы Меркель в Южный Кавказ имел под собой комплекс целей, важных не только для Германии и Европейского Союза, но и западного сообщества. В том, что старожил немецкой и мировой политики наведалась в кавказские палестины не для знакомства с красотами причудливого края, было понятно. К ее вояжу приковали пристальный взгляд мировые центры, медиа, ибо наряду с озвученными приоритетами у немецкого канцлера была сверхзадача.

Начав турне с Тбилиси, стремглав отметившись в Ереване, госпожа канцлер, как и ожидалось, прибыла в Баку, как в главный пункт вояжа. Дело не столько в том, что в грузинской и армянской столицах по случаю приезда высокого гостя царила небывалая эйфория и многих одолевали большие ожидания, а в Баку правила балом обыденность. Неправомерно также утверждать, что Азербайджан избалован вниманием элит ведущих государств, как никак, президент Ильхам Алиев серийно проводит встречи с премьерами ведущих государств.

Мобильностью и прагматизмом Баку заставляет лидеров стран-лидеров считаться с собой. Логично, что во внешнеполитических планах многих государств Азербайджан фигурирует в качестве ключевого звена, способного на универсальные решения. Вот почему от переговоров Ангелы Меркель с Ильхамом Алиевым были в ожидании и третьи стороны.

Настроение гостьи показало ее четкий настрой на заинтересованный разговор. Закономерно, что инцидент с немецким депутатом-штрафником Албертом Вайлером, удостоившимся красной карточки Баку, оказался выведенным за скобки внимания самой гостьей. Еще в армянской столице она пресекла спекулятивные поползновения к раздуванию темы, обозначив переговоры в Баку в качестве квинтэссенции кавказского турне.

Разговор с азербайджанским лидером с глазу на глаз, в расширенном представительском составе, а также с участием деловых людей оправдал предварительные расчеты. Тон предметности задали главные действующие лица. Ильхам Алиев, озвучив главные показатели национальной экономики и ее заглавных трендов, дал знать, что современной азербайджанской индустрии по плечу высокая планка. Баку, успешно работая с немецким бизнесом, ожидает от коллег предложений с актуальным технологичным содержанием.

Меркель поддержала настрой на расширение границ сотрудничества и не преминула подчеркнуть, что успела зафиксировать отметины больших перемен в азербайджанских реалиях. Однако стратегические мотивы переговорной повестки, как и положено, остались за кадром, и понятно почему.

Все, что сопряжено с деликатной повесткой, вопросами безопасности и формирования новой геополитической архитектуры — это не для общественных ушей. Люди, двигающие большую политику, понимают друг друга с полуслова, даже если в их видениях имеются большие расхождения.

Немецкий канцлер за долгие годы пребывания на политическом Олимпе отличилась многими неординарными качествами, а также разноплановым амплуа. Но не во всем у нее ажур. В родной стране вменяют ей в вину бесполую стойку перед дядей Сэмом. Чем это обернулось с приходом Трампа, известно. Хозяин Белого дома, откровенно пренебрегая фактором сильной Европы и Германии с ее бессменным лидером, по сути, внушил, что не только не приемлет ее авторитета, но и отказывается от услуг послушного ассистента ради лоббирования американского бизнеса.

Означало ли это, что Берлин после демонстративных по форме и унизительных по содержанию фортелей Вашингтона переформатирует свою роль на международной площадке и превратиться в более независимую единицу? Скорее, да. Банкротство вельможной стратегии Германии превращается в серьезную тенденцию, и одним из свидетельств этому стал бесшумный отход Берлина от политики давления на восточных партнеров Евросоюза, которую некогда задал сюзерен.

Как ни странно, именно Ангела Меркель от имени и по поручению Вашингтона распространяла токсичный газ искусственной демократизации в восточном направлении, отравляя среду обитания многих стран. Они же не имели и поныне не имеют намерения танцевать под западную сурдинку. Азербайджан, скажем, не раз демонстрировал свою ритмику и традицию политического танца, и решительно отказывается от услуг заморских учителей.

На Западе не возьмут в толк, что невостребованная услужливость в таком непростом деле, как строительство национальной демократии, есть унижение для интеллекта. Нет, не национального интеллекта, а единого в плане умственной человеческой категории. Не осознают, потому и пыжатся.

Госпожа Меркель, помнится, была не в меру настойчива в желании проучить непокорных и даже наказать их. Продолжалось это ровно до тех пор, пока холодным заокеанским циклоном не накрыло Старый свет. Настали иные времена, и Берлин, словно демонстрируя новые границы личной свободы, пошел на Восток, чтобы подсобить уже себе и Евросоюзу. В каком-то смысле, это сущий антиамериканский демарш. Однако опытный политик не только не собирается обрушить отношения, но желает сохранить связывающие ее с истеблишментом США мосты.

Она упомянула об Азербайджане, как о стране, расположившейся в важнейшем геостратегическом пространстве, обеспечивающем энергетическую безопасность Запада. Это было не случайно. Вашингтон и сегодня на всех парах использует Евросоюз в планах создания газового пояса в обход России. Углеводородный контент на переговорах, бесспорно, был, но это другой вопрос, насколько сошлись видения. Однако и это не главное.

Азербайджан, будучи на стыке континентов и гранича с неудобной для Запада тройкой стран, обретает новое звучание в понимании новых реалий. Если Москва и Тегеран давно выдавливают неугодных из региона по принципу «от греха подальше», то теперь к ним присоединилась и Турция, президент которой не дает собой помыкать.

Тут-то и актуализируется вопрос – на кого в Кавказской партии больше играет Меркель – на себя, или на Вашингтон, с которым усердно пытается наладить новый диалог?! Не ошибочно утверждать, что идет игра на стыке жанров. Германский канцлер не привыкла проигрывать, и чтобы сохранить лицо перед сообществом и электоратом, хочет новыми инициативами выправить положение, пополнить накопительную часть своего баланса. Это ее бесспорное право.

Переговоры завершились на обнадеживающей ноте, но не обошлось без сенсации.

Она в том, что рухнули ожидания всех, кто ждал экстраординарного взрыва от переговоров Меркель в Баку. Многие на Западе прогнозировали стальной монолог настойчивой фрау, однако получился полноценный диалог. Ереван опростоволосился, ибо оказался в тени Баку, не дождавшись оптимистичного итога для себя.

Ильхам Алиев же снова напомнил, что никогда никому не давал вовлечь себя в чужие игры, и далее будет следовать своему железному правилу.

В остальном все вышло чинно и степенно, даже если кому-то виды Баку из берлинских высот напомнили краски Кабула. Кстати, афганские мотивы по живости не только не уступают, но и превосходят пасмурные сюжеты томной Европы. Как бы то ни было, Восток ведь, где энергии жизни всегда хоть отбавляй. Но это, впрочем, совсем другая история.

Тофик Аббасов

Minval.az