Последний августовский митинг в Ереване многие связывали с желанием премьер-министра Н.Пашиняна узнать мнение общественности по поводу первых ста дней своего правления. Но всем было понятно, что премьера интересовала не только собственная проекция на общественное мнение, но и его наглядное составляющее, т.к. Пашинян пытался демонстрировать мощь «бархатной революции» своим внутренним и внешним оппонентам.

И надо сказать, что он добился своей цели – почти все СМИ подтвердили, что митинг прошел успешно и в нем участвовали десятки тысяч людей.

В ходе митинга Н.Пашинян высказал ряд противоречивых и спорных заявлений, каждое из которых в отдельности может стать предметом обсуждения. Но для нас важнее проследить за эволюцией политической драмы Кремль – Ереван.

Понятно, что проблем у нового армянского премьера предостаточно. Достаточно вспомнить, что он стал премьер-министром благодаря хрупкому политическому соглашению или же уступкам, которые стали возможными в результате «бархатной революции» и которые могут нарушаться в контексте последних «шевелений» карабахского клана, особенно, после возможного возвращения Р.Кочаряна в большую политику, т.к. пока что политическая власть и экономические рычаги в стране, и самое главное, «режиссура» в карабахском военном театре находятся в распоряжении одноименного политического клана. Пашиняна поддерживает только революционный климат в стране, который еще не успел институционализироваться – да, он еще не обладает легитимной и институциональной властью, не опирается на массовую и хорошо организованную политическую партию, даже не имеет стабильных общественных ресурсов, потому что, как уже было замечено, общественное настроение всегда склонно к переменам и это чревато дополнительными опасностями, потому что процессы легитимизации и институционализации результатов революции еще не завершены.

Сперва говорили, что в июле парламент примет новое избирательное законодательство, после чего премьер-министр уйдет в отставку и займется подготовкой к внеочередным парламентским выборам. Но сценарий теперь меняется и сообщают, что новые выборы в парламент пройдут осенью следующего года. Вдобавок, перспектива временной отставки не очень-то устраивает армянского премьера и он, как и его политический предшественник, намерен устроить очередной «конституционный маскарад».

Получится ли? Пока трудно сказать что-то однозначное и конкретное. Потому что в стране политическая архитектура еще полностью не изменилась, и в любое время она может себя восстановить. И самое главное, есть реальные предпосылки для этого, в числе которых в первую очередь следует напомнить о давлении Кремля.

Российские СМИ продолжают строить из Пашиняна русофоба и западника, несмотря на то, что для этого пока что нет серьезных и веских причин.

Он всего лишь один раз выходил за пределы «дозволенных границ»: сам участвовал в июльском саммите НАТО, и армянские военные приняли участие в региональных учениях НАТО, которые прошли в Грузии.

На самом деле, если хорошенько вспомнить, и при прежних властях «подобные выходки» армян не были редкостью.

Экс-президент Саргсян тоже принимал участие в саммитах НАТО. Что же касается армянских военных, то и они также постоянно принимали участие в различных программах Североатлантического блока, потому что, наряду с другими южно-кавказскими странами, Армения в начале девяностых годов присоединилась к известной программе НАТО «Сотрудничество во имя мира», т.е. по большому счету, ничего нового или особенного не произошло.

Конечно, это не значит, что Н.Пашинян вообще равнодушен к Западу или не учитывает в своей политике этот важный фактор. Нет, он прекрасно понимает, что без «второго дыхания» экономика его страны обречена на полный провал, и из этого состояния Армению может вывести только активное сотрудничество с Западом, потому что Россия с ее «мертвыми детенышами» типа ЕАЭС не в состоянии выполнить эту миссию.

Поэтому Пашинян теперь жаждет встречи с президентом Д.Трампом и надо сказать, что армянское лобби тоже полностью переключилось на эту тематику.

Но нам кажется, что даже несколько сотен миллионов американских долларов или евро не спасут армянскую экономику от стагнации.

Вдобавок, в натовском саммите в Брюсселе Н.Пашиняну дали понять, что за революцию никаких вознаграждений не будет и поддержка Запада будет однозначно зависеть от того, насколько последовательным будет кабинет Н.Пашиняна в осуществлении конкретных политических и экономических реформ.

Но ограничиваются ли проблемы армянской экономики только внутренними факторами? Думается, нет. Чтобы сдвинуть с мертвой точки армянскую экономику, следует изменить региональную политику страны, строить новые отношения с Баку и Анкарой. Но понимает ли это Пашинян? Если судить по его митинговой риторике, он еще далек от этого.

Вдобавок, всех армян объединяет одна общая черта: склонность к глупым авантюрам.

После прихода к власти армянский премьер посетил Грузию и заявил, что его страна не имеет территориальных притязаний к соседнему государству. То же самое он мог, даже обязан был высказать в контексте территориальной целостности Азербайджана и Турции, но мы пока что не видим признаков подобных заявлений.

Наоборот, чувствуется, что глупые политические бредни свойственны и Пашиняну. Он на фоне похолодания американо- турецких отношений жаждет предложить свои услуги Вашингтону, предлагая Армению уже в качестве форпоста на этот раз Америке. Тут невольно вспоминается одна древняя мудрость: покаяние не удел глупых…

Гусейнбала Салимов.

Minval.az