Вот уже который год у жителей Баку сложилась определенная положительная тенденция: если около турникета в метро замешкался пожилой человек, на проездной карточке которого по каким-то причинам не оказывается средств, кто-нибудь обязательно прикладывает свою проездную карту и оплачивает проезд этого человека – несмотря на частые протесты и фразу: «Я пока еще в состоянии». Всякий раз приходит в голову одна и та же мысль: если могут сердобольные граждане помочь пожилым, то почему государство не в состоянии сделать тоже самое? Ведь общественным транспортом в Баку пользуется не такое уж и большое количество пенсионеров. В основном, пожилые люди предпочитают передвигаться пешком в радиусе своего ареала проживания. Да и на нашем транспорте пенсионеру особо не раскатаешься – с учетом невысоких пенсий, которую пожилые люди и так в основном тратят на еду, лекарства и оплату коммунальных услуг – как говорится, под завязку. Куда им еще в автобусах и метро раскатывать?

На самом деле очень стыдно признавать печальный факт, что в богатой нефтяной стране, претендующей на звание туристического рая, проводящей ежегодно массовые спортивные и культурные мероприятия, пожилые люди не имеют права ни на какие льготы для облегчения жизни в старости.

Тем не менее, подвижки в этом вопросе все же есть.

Согласно информации агентства Sputnik-Азербайджан, в БТА заявили, что могут внедрить льготный проезд на метро и автобусах для людей старше 65 лет, но только после того, как будет приведена в порядок сама система столичного транспорта.

Согласно комментарию пресс-секретаря БТА Маиса Агаева, в настоящее время проекты ведомства связаны в основном с обновлением автобусного парка в Баку и расширением системы безналичного платежа. И как только работа в этом направлении будет завершена, в агентстве обязательно будут рассмотрены другие вопросы, в том числе и социального характера.

Как отмечает издание, после последнего повышения стоимости проезда пенсионеры ежемесячно тратят на общественный транспорт около 34 манатов в месяц (данная цифра получена из расчета, исходящего из ежедневного проезда). К примеру, стоимость одного проезда в столичном маршрутном автобусе составляет 30 гяпиков, так же как и проезд в метро. Если принять во внимание работающих пенсионеров эта сумма составляет 15% от размера средней пенсии (218 манатов). Согласитесь, что сумма размером в 34 маната для пенсионера – пусть даже работающего – не малая.

Согласно заявлению, сделанному БТА, не стоит сравнивать Азербайджан и Россию, где давно уже запущена программа транспортных скидочных карт для пенсионеров. Чиновники БТА апеллируют тем, что российские пенсионеры постоянно находятся в поездках «приусадебный участок-город», а наши пенсионеры ведут более оседлый образ жизни, редко куда выезжают. А потому вопрос о внедрении льготных карт для пенсионеров не является первостепенно-приоритетным.

— Заявление БТА можно было бы считать довольно смешным, если бы не были весьма грустными факты – считает экономист Натиг Джафарлы. – То есть получается, что на наших пенсионерах конкретно поставлено столь несправедливое табу? По всему миру пенсионеры путешествуют, а наши, азербайджанские старики, уже официально «прикреплены» к узкому ареалу и ограниченному передвижению. Получается, что у наших пенсионеров вообще нет и априори быть не может никакой социальной жизни. Повторяю, это заявление БТА – глупость, оскорбляющая честь и достоинство наших стариков. Получается, что официальные органы произносят приговор: наши пенсионеры в основном, сидят дома и никуда не выходят, и уж тем более – не выезжают. Такие аргументы приводить неправильно. Лучше бы честно признались в том, что сегодня паритетом для них является зарабатывание денег, и никаких льгот они предоставлять не будут. Это было бы более честное и правдивое объяснение, чем абсурдное заявление, которое, если честно, уже ни в одни рамки не лезет. В любой другой стране после такого рода заявлений официальные лица должны были бы уйти в отставку, потому что заявление это оскорбляет граждан страны».

По словам Н. Джафарлы, внедрение льготной карточной системы не является чем-то архисложным, и ее можно решить в течении одной рабочей недели.

— Во всем мире существуют такие льготные системы – для пенсионеров, для студентов, для туристов, есть почасовые билеты, охватывающие все транспортные средства. И для того, чтобы внедрить аналогичную систему в Азербайджане, не нужно заново открывать велосипед. А потому я не верю в то, что говорят чиновники – «не готовы», «невозможно». Весь прогрессивный мир десятилетиями пользуется новыми технологиями, а почему же в таком случае Азербайджан позади планеты всей?

— Кстати, о новых технологиях. Насколько нам известно, на закупку, установку и внедрение Системы интеллектуального транспорта из госбюджета было выделено 110 миллионов долларов. Но, несмотря на уверения чиновников, система эта до сих пор не отлажена. А почему?

— Давайте приведем в качестве простого примера Тбилиси – город, в котором так любят бывать наши соотечественники. Кстати, мы можем воочию сравнить транспортные системы Азербайджана и Тбилиси, которому аналогичная система обошлась всего в 12 миллионов долларов: было внедрено интеллектуальное управление транспортом, прекрасно функционирующее, кстати. В Тбилиси также работает и карточная система, мониторы качественно и бесперебойно оповещают о расписании маршрутов, номерах общественного транспорта. Почему же в Тбилиси за гораздо более меньшую сумму система работает, а у нас, затративших такое колоссальное количество нефтедолларов – снова вышло «по-азербайджански»? Получается, что имели место и коррупция, и некомпетентность, раз столько лет тянется эта канитель с интеллектуальной системой транспорта? И даже несмотря на тот факт, что государство выделило такую сумму денег, никакого качества потребитель так и не увидел, никаких изменений в управление транспортной системой так и не произошло. Да, купили очень качественные новые автобусы, и что? Зато качество самой системы управления оставляет желать лучшего. А потому не легче ли было попросту поменять управленцев в соответствующих структурах, и нанять более способных и более ответственных? Вот как сегодня должен ставиться вопрос.

Яна Мадатова

Minval.az