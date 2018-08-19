Президент Беларуси Александр Лукашенко, который ранее заявил о серьезных торговых разногласиях с Россией, категорически не согласен с мнением о том, что Беларусь могла бы стать частью российского государства, передает «БелТА».

«Что мы хотим от России? Если Россия подписала с Беларусью договор, соглашение, мы требуем, чтобы это безукоризненно выполнялось. И я открыто говорю, что мы никогда не станем вассалами ни одной страны», – заявил Лукашенко.

Президент Беларуси призвал перестать требовать от руководства страны «вступления Лукашенко в состав России».

«Это будут последние дни политика в Беларуси, который примет такое решение», – добавил Лукашенко.

При этом белорусский лидер прокомментировал и заявления о том, что республика развернулась на Запад.

«Да никуда мы не разворачивались и разворачиваться не собираемся. Наша судьба определена господом быть здесь – в центре Европы. Вот этим прочным крепким мостом между Востоком и Западом», – подчеркнул Лукашенко.

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