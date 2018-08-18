В одном из отелей Азербайджана произошел курьезный случай. По информации местных СМИ, супружескую пару не пустили в отель «Sakit Göl», расположенный в Шамахы.

Сообщается, что семья столкнулась с такой проблемой на ресепшене, где сотрудники отеля отказалась размещать своих гостей в одном номере из-за того, что в паспортах супругов были различные фамилии. Ситуацию разрулила метрика ребенка, где были указаны имя и фамилия обоих родителей.

Отели в Азербайджане при регистрации продолжают требовать представить свидетельство о браке, несмотря на критику со стороны соответствующих структур в этом вопросе.

Minval.az