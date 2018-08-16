Приближается начало нового учебного года, и соответственно, всплывают новые проблемы, связанные с «новшествами», под час граничащими с самым настоящим маразмом. И оплачивать все эти весьма сомнительные «удовольствия» приходится родителям.

Так, со вчерашнего дня общественность обсуждает решение Саадат Вейсовой — директрисы школы-лицея №20 – об обязательной покупке спецформы для учеников. Понятно, что каждая школа-лицей имеет свою модель формы, это так называемый статус учебного заведения. Но не за 105 же манатов! А ведь именно в такую сумму встанет родителям покупка новой школьной формы.

Данная тема активно обсуждается, родители высказывают свое недовольство. Те, кто уже видел эту форму, утверждают, что она некачественная, неудобная, и платить за комплект синтетической одежды такие деньги просто нереально. Тем более, что у многих родителей в школе №20 учится не один ребенок, а несколько, а потому покупка двух (а то и трех) комплектов формы довольно весомо ударит по семейному бюджету. Кроме того, покупка школьных принадлежностей тоже обойдется в немалую сумму. Недовольные родители собираются поднять этот вопрос перед руководством Министерства образования.

В чем же причина такой дороговизны одежды для школьников? Многие склонны думать, что пошивочный цех, принимающий большой заказ от учебного заведения, выплачивает директорам школ дань. Кроме того, приказ покупать форму «в одном магазине» попахивает тлетворным духом монополии.

Отметим, что в 2009-м году в Азербайджане ввели единую школьную форму – в том числе и для отдельных учебных заведений, таких как школы-лицеи, но в 2011 году от этого решения отказались, и всяческие новшества, связанные со школьной формой отнюдь не радуют родителей, вынужденных всякий раз оплачивать из своего кармана «чужие фантазии».

Предлагаем вашему вниманию прейскурант формы, выложенный в Фейсбук:

Тут мнения разделились. Некоторые считают, что по большому счету, вещи стоят не так дорого, и люди, чьи дети учатся в школе-лицее №20 в состоянии оплатить эту покупку, но еще больше несогласных с этим мнением, считающих, что совершенно незачем покупать сразу весь комплект, тем более – некачественный.

Почему мы должны платить такие деньги? – задаются вопросом мамы учеников, комментируя данную тему в социальной сети Фейсбук. – Почему нельзя просто прикреплять к форме логотип учебного заведения, а форму бы каждый покупал по образцу, который представляет школа? Или отдавали бы лучше в пошив сами – дешевле обойдется, да и качество будет лучше, сидеть будет на ребенке презентабельнее. Ведь не каждый может заплатить такую сумму единым махом, неужели руководство школы этого не понимает?

Сотрудник “Минвал. Аз” попытался дозвониться до дирекции или секретариата школы-лицея №20, но наши попытки не увенчались успехом. Мы напрямую обратились в Министерство образования и попросили прояснить вопрос о цене на школьную форму. Сотрудники министерства связались с завучем школы-лицея №20, и задали вопросы, посталенные перед министерством изданием Минвал.

Ответ завуча, собственно, не сильно удивил: от имени руководства школы завуч заявила что вопросами распространения школьной формы они не занимаются, и вообще она не в курсе, о чем идет речь вообще.

Получается, что люди, поднявшие в социальных сетях вопрос о цене на новую форму — лгут? Навряд ли. Скорее, что-то утаивает само руководство школы-лицея №20. Но зачем?

Мы надеемся, что предсказуемый ответ завуча послужит серьезным поводом для расследования Комиссии Минобра в школе-лицее №20.

Яна Мадатова

Minval.az