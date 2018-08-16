Глава российско-азербайджанской группы межпарламентского сотрудничества, председателя комитета по правовым вопросам и госстроительству Милли Меджлиса Азербайджана Али Гусейнли заявил о целесообразности рассмотрения вопроса участия Азербайджана в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Думаю, что в новых геополитических условиях можно рассмотреть даже участие Азербайджана в ОДКБ», — заявил он.

По его мнению, неправильно видеть в этой организации угрозу для суверенитета Азербайджана.

«Разве такие дружественные нам страны как Казахстан, Таджикистан, Беларусь за долгие годы нахождения в этой организации потеряли свой суверенитет? Напротив, они только укрепили свою независимость. Так что этот аргумент не имеет под собой никаких серьезных оснований.

Вот почему я считаю, что, учитывая современные реалии, новую геополитическую ситуацию, лидирующую позицию Азербайджана на Южном Кавказе и возрастающую военную мощь нашей страны, было бы целесообразно рассмотреть вопрос о нашем участии в ОДКБ.

Ведь мы и так очень тесно сотрудничаем с Россией в военной сфере. С другими странами ОДКБ, кроме, конечно, Армении, у нас тоже дружественные отношение и налажено сотрудничество в области безопасности. И в этом смысле присутствие в этой организации даст нам возможность не только наблюдать, но и влиять на процессы в ОДКБ. Надо учитывать и то, что любая страна в любое время может покинуть эту организации, а решения в ней принимаются консенсусом. Так что я не вижу сколь-нибудь серьезных угроз в участии нашей страны в ОДКБ. К тому же начать можно со статуса государства-наблюдателя в этой организации», — заявил он в интервью сайту «Хаккын.аз».

По его словам, ситуация 90-х годов прошлого века и та, что наблюдается сегодня, отличаются кардинально. В 2002 году, напомнил он, было принято решение о преобразовании ДКБ в полноценную международную организацию.

«И сейчас не стоит рассматривать ОДКБ как исключительно военный блок. Это скорее региональная международная организация, которая занимается, помимо военных угроз, проблемами безопасности, противодействия международному терроризму, нелегальной миграции, киберпреступности…

Неразрешенный армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт остается угрозой для региональной безопасности и сдерживающим фактором для дальнейшего развития как самого региона Южного Кавказа, так и межрегиональных, в том числе азербайджано-российских отношений. Складывается парадоксальная ситуация: Армения официально является союзником России по ОДКБ, и эти союзнические отношения накладывают определенные обязательства на Россию. Однако её «союзник» все более открыто демонстрирует свою прозападную ориентацию и даже заинтересованность в укреплении взаимодействия по линии НАТО.

А вот Азербайджан, являясь, по сути, союзником России, формально не имеет этого статуса, что ставит его в неравнозначное положение с Арменией. В случае же присоединения Азербайджана к ОДКБ нагорно-карабахский конфликт для России превратится в конфликт между двумя партнерами по данной организации, что даст ей основания для активизации своих посреднических усилий по его разрешению. К тому же членами этой организации являются страны, которые безусловно поддерживают принцип территориальной целостности Азербайджана и требуют деоккупации наших земель», — отметил он.

Minval.az