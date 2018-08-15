«Я не понимаю смысла этого митинга. Я думаю, что любой нормальный руководитель любой нормальной страны в мире отвечает в этот день на вопросы, потому что люди с нетерпением ждут, когда пройдут 100 дней, чтобы, если это время произошли изменения, поговорить об этих изменениях, а если не было никаких изменений или их не было слишком много, тогда задать вопросы и, кстати, в этом случае руководителям задаются очень жесткие вопросы. Учитывая это обстоятельство, изменить эту традицию и, вместо ответов на вопросы, организовать митинг очень похоже на то, как Никол Пашинян стал премьер-министром, то есть через митинги, а не спросили мнения народа и провели выборы, а на волне ненависти к Сержу Саргсяну поднялся на вершину кто-то и без оппонентов стал премьер-министром. Теперь Никол Пашинян хочет продолжать идти по тому же пути, который, по моей оценке, весьма предосудителен», – заявил в беседе с ереванским Первым Информационным отметил председатель Форума армянских ассоциаций Европы, проживающий в Словакии армянский бизнесмен Ашот Григорян, говоря о митинге 17 августа, организованном премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который организован в связи с 100 днями его пребывания в должности.

Ашот Григорян также добавил: «В тот день Никол Пашинян должен был ответить на вопросы, убедить нас, что он был неизбранным премьер-министром, но – да, достойным премьер-министром, и показать свою работу и, получив одобрение, продолжить свою деятельность, но будем искренними – есть ли тот, кто заметил экономические изменения в своей жизни? Думаю, нет, нельзя же скрыть истину. 90% интеллигенции уже колеблется, что это такое происходит, где те ожидания, которые были у нас от нового правительства, где экономический бум, который, несомненно, должен был последовать революции? В этом плане вы можете повсюду увидеть сомнения, и я, к сожалению, принадлежу к той группе, которая считает, что наши ожидания не только не оправдались, а с каждым месяцем люди будут разочаровываться, и будет создана примерно такая же ситуация, которая была до, так называемой, революции, а революцию называю так называемой, потому что, как мы видим, это была смена власти – ужасный, антинациональный режим Сержа Саргсяна был сменен молодыми людьми с энергичными надеждами, которые, однако, кроме надежд, не имеют ничего, то есть ни знаний, ни опыта, ни профессионализма. Здесь хуже всего то, что, когда такие молодые люди переживают всплеск, они сразу снизу поднимаясь на вершину, переоценивают себя и думают, что они самые важные лица, что неприемлемо».

По определению Ашота Григоряна, власть, находящаяся в эйфорическом состоянии, не способна терпеть никаких возражений, слушать объективную критику в свой адрес, а в таких условиях, по словам Григоряна, «как правило, эта власть быстро падает, и к власти приходят такие люди, которые действительно могут что-то делать».

«Министерство иностранных дел запретило мою пресс-конференцию, газета «Голос Армении» напечатала позорную клевету на меня, и я подам на них в суд – неужели возможно подобное отношение?.. Нынешний министр иностранных дел, который является продолжением Эдика Налбандяна, такой же босяк, каким был Эдик Налбандян, за не перезапуском химзавода «Наирита» стоит именно МИД, и они посылают клевету тем моим словацким коллегам, которые вместе со мной поддерживают это правительство и хотят инвестировать в Армению вместе со мной. Разве это не предательство?.. и все это делается во времена Никола Пашиняна. Я не думаю, что Пашинян будет иметь долю во всем этом, может быть, он не особенно в курсе этого, потому что он занят другими проблемами, но, с другой стороны, извините, сколько же нам нужно еще подождать, пока Никол Пашинян, наконец, займется теми делами, которые более чем важны для нации, то есть восстановлением экономики и перезапуском промышленности, чтобы люди нормально жили, чтобы у нас были деньги на покупку оружия, чтобы мы могли продвигать нашу дипломатию, а в основе дипломатии иметь сильную экономику, вы не можете больной и слабой экономикой делать в мире мощные дипломатические шаги. Это те важные проблемы, которыми должно заниматься это правительство».

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