В США в зоопарке Лос-Анджелеса на видео попал посетитель, который отшлепал бегемота. Об этом пишет Los Angeles Times.

В ролике видно, как мужчина перелазит через ограждение, осторожно подходит к бегемоту и шлепает его, после чего убегает обратно и прыгает от радости.

В вольере в момент инцидента находились два бегемота — четырехлетняя Рози и ее мать Мара.

Сотрудники зоопарка узнали о произошедшем из видео, опубликованном в интернете. Мужчину могут обвинить в незаконном проникновении в вольер.

Minval.az