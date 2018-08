В США в зоопарке Лос-Анджелеса на видео попал посетитель, который отшлепал бегемота. Об этом пишет Los Angeles Times.

В ролике видно, как мужчина перелазит через ограждение, осторожно подходит к бегемоту и шлепает его, после чего убегает обратно и прыгает от радости.

В вольере в момент инцидента находились два бегемота — четырехлетняя Рози и ее мать Мара.

Could you ever be this bold to slap a #hippo butt? #STLA#whodidthat #ikyfl #couldyou #daredevil #zoomchallenge pic.twitter.com/AC934unLax

— SomethingToLaughAt (@SomeToLaughAt) 7 августа 2018 г.