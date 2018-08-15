В США в зоопарке Лос-Анджелеса на видео попал посетитель, который отшлепал бегемота. Об этом пишет Los Angeles Times.
В ролике видно, как мужчина перелазит через ограждение, осторожно подходит к бегемоту и шлепает его, после чего убегает обратно и прыгает от радости.
В вольере в момент инцидента находились два бегемота — четырехлетняя Рози и ее мать Мара.
Could you ever be this bold to slap a #hippo butt? #STLA#whodidthat #ikyfl #couldyou #daredevil #zoomchallenge pic.twitter.com/AC934unLax
— SomethingToLaughAt (@SomeToLaughAt) 7 августа 2018 г.
Сотрудники зоопарка узнали о произошедшем из видео, опубликованном в интернете. Мужчину могут обвинить в незаконном проникновении в вольер.