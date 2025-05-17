Университет Чандигарх в Гхаруане разорвал академическое сотрудничество с 23 турецкими и азербайджанскими университетами из-за поддержки Пакистана.

Член парламента Раджья Сабха и канцлер Университета Чандигарх (CU) Сатнам Сингх Сандху в субботу заявил:

«Мы решили разорвать все образовательные связи с Турцией и Азербайджаном. Я призываю индийских студентов не продолжать высшее образование в университетах этих стран. Вместо этого выбирайте для обучения государства, дружественные Индии».

Представители университета сообщили, что в рамках 23 меморандумов о взаимопонимании они сотрудничал с вузами Турции и Азербайджана в таких сферах, как обмен студентами для обучения по основным программам, совместные исследования, обмен преподавателями и персоналом.

Напомним, ранее аналогичные шаги предприняли индийский университет Lovely Professional University, Национальный университет урду им. Мауланы Азада в Хайдарабаде (MANUU), Канпурский университет, Джамия Миллия Исламия и Университет им. Джавахарлала Неру.