Президент Украины Владимир Зеленский впервые встретился с новым премьер-министром Канады Марком Карни. Стороны обсудили шаги, которые приблизят мир.

Об этом говорится в сообщении Зеленского в соцсети Х.

Зеленский отметил, что он вместе с Карни подробно обсудил санкции, которые сработают, чтобы побудить Москву закончить войну.

“Хорошая встреча с Марком Карни. Поблагодарил за поддержку. Очень ценим, что Канада – наш настоящий друг. Обсудили, что нужно, чтобы приблизить длительный мир. Самое главное – давить на Россию так, чтобы побудить ее делать реальные шаги для завершения войны. Очень подробно обсудили, какие санкции сработают, в частности вторичные, энергетические и санкции против теневого флота”, – говорится в сообщении.

Также президент добавил, что они вдвоем обсудили оборону сотрудничает и развитие коалиции желающих.