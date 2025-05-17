Американский госсекретарь Марко Рубио заявил CBS News, что президент США Дональд Трамп хочет как можно скорее встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.

По словам дипломата, для этого понадобится провести «небольшую работу», передает “Газета.ру”.

«Президент [Трамп] уже сделал это предложение [о встрече] публично… Я думаю, что российская сторона также выразила готовность сделать это. Так что сейчас речь идет о том, чтобы собрать всех вместе и определить, где и когда состоится эта встреча и чему она будет посвящена», — сказал глава Госдепа.