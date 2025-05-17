Администрация президента США Дональда Трампа смягчила санкции, введенные против Турции после покупки ею российских комплексов С-400.

Об этом заявил журналистам турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

“Можем спокойно сказать, что идет речь о смягчении санкций CAATSA (введенных по закону “О противодействии противникам Америки посредством санкций” – ред.). Мы встречались и обсуждали это с президентом Трампом и новым послом США Томом Барраком. Думаю, мы теперь быстрее пройдем через этот процесс с CAATSA. Никаких ограничений и препятствий для сотрудничества в оборонной промышленности между нами, двумя крупнейшими членами НАТО, не может быть”, – сказал он.

Эрдоган отметил, что наладил с Трампом более открытый и конструктивный контакт, чем с предыдущей администрацией США.