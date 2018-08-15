Халатность и безответственность некоторых наших чиновников среднего звена не перестают удивлять. Не знаю, каким образом они оказались в мягких и удобных креслах, сидя в которых они, якобы, чем-то управляют, но ясно одно: они сидят не там, где им полагается.

Как известно, совсем недавно, а точнее 2 июля Азербайджан погрузился в темноту. На ТЭЦ «Азербайджан» в Минягчевире произошла авария. Было отключено электроснабжение в различных частях города Баку, а также в регионах страны.

Из-за проблем с электроснабжением приостановили свою работу ряд торговых объектов в Баку. Была парализована работа метро. Также один из поездов застрял в тоннеле метро.

Была произведена эвакуация пассажиров из поезда по тоннелю в направлении станции “Нариман Нариманов”, первый вагон состава находился в непосредственной близости к платформе станции. Речь шла о десятках людей, среди которых были также малолетние дети. Блэкаут продолжился и на следующий день.

Для чего мы об этом напоминаем? Да для того, что несмотря на то, что с тех самых «черных» дней минуло меньше месяца, наши городские чиновники успели об этом уже позабыть.

Взгляните на это видео, сделанное возле Центральной больницы нефтяников в Хатаинском районе Баку. Как видим, почти на всех электрических столбах ярко горит свет в дневное время суток. Видимо, власти Хатаинского района позабыли о том, что менее месяца назад свет в Баку был на вес золота.

Как бы то ни было, но подобная необоснованная трата электроэнергии не делает чести соответствующим структурам. А дел-то всего: выключить рубильник. Однако и такое плевое дело для некоторых наших чиновников, судя по всему, является непосильной задачей…

Minval.az