Известный критик президента США, губернатор-республиканец штата Огайо Джон Кэйсик ответил на твит Дональда Трампа гифкой со смеющимся Владимиром Путиным.

Американский лидер выступил с критикой в адрес Кэйсика из-за того, что тот заявил о поддержке Троя Бальдерсона — кандидата от Республиканской партии на выборах в палату представителей конгресса США.

«Очень непопулярный губернатор штата Огайо (и провалившийся кандидат в президенты) Джон Кэйсик повредил победе Троя Бальдерсона, подрывая энтузиазм в отношении этого вообще-то великого кандидата», — написал Трамп, который публично поддерживал Бальдерсона и даже посетил для этого Огайо.

В ответном твите Кэйсик послал Трампу гифку со смеющимся Путиным, не сопроводив пост каким-либо текстом, информирует РБК.

The very unpopular Governor of Ohio (and failed presidential candidate) @JohnKasich hurt Troy Balderson’s recent win by tamping down enthusiasm for an otherwise great candidate. Even Kasich’s Lt. Governor lost Gov. race because of his unpopularity. Credit to Troy on the BIG WIN!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 августа 2018 г.