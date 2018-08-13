Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, выступая на пресс-конференции по итогам актауского саммита, предложил следующий, шестой по счету саммит, провести в Туркменистане, сообщает inform.kz.

«Сегодня нами завершена очень непростая работа. В подготовке Конвенции, которая подписана, на протяжении многих лет участвовали дипломаты, юристы, эксперты, сумевшие проявить высокий профессионализм. Но мы должны осознавать, что впереди нас ждет очень масштабная и важная работа, поэтому нам необходимо разработать алгоритм взаимодействия по отдельным направлениям, имеющим большое значение. Есть положение о создании механизма пятисторонних регулярных консультаций министров иностранных дел. Предлагаю поручить ведомствам вопрос практической реализации этого положения. Пятистороннее сотрудничество также зависит от степени вовлеченности стран в торгово-экономические и транспортные отношения. Проведение Шестого прикаспийского саммита в 2019 году докажет готовность пяти стран к этому сотрудничеству. Я предлагаю провести очередной саммит в Туркменистане», – сказал Гурбангулы Бердымухамедов, отметив историческую важность подписанных в Актау Конвенции и целого ряда соглашений.

Особый акцент президент Туркменистана сделал на необходимости активизации научных исследований на Каспии.

Minval.az