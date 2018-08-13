Депутат от фракции Республиканской партии Армении, председатель постоянного комитета Национального собрания Армении по внешним вопросам Армен Ашотян прокомментировал некоторые положения Конвенции о статусе Каспия, представляющие важность и содержащее, по его мнению, вызовы для Еревана.

Как передает Арменпресс, он написал в Facebook:

«Пока мы варимся в нашем внутриполитическом котле, напоминая банку со скорпионами, в регионе происходят серьезнейшие геополитические изменения. Главы стран Каспийской пятерки – России, Казахстана, Азербайджана, Туркмении и Ирана подписали в Актау конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Это может стать фундаментом для глобальных сдвигов и в нашем регионе.

Вот некоторые положения, представляющие для нас вызовы:

Произошло максимально приемлемое для Азербайджана разделение, и теперь он может в больших объемах исследовать каспийский шлейф для добычи и экспорта энергоносителей в больших объемах.

Транскаспийский газопровод, который свяжет экспортирующие инфраструктуры Азербайджана и Туркмении, может быть построен только при согласии пяти сторон. Это положение чрезвычайно важно для России и Ирана.

Будет запрещено военное присутствие третьей стороны в бассейне Каспия, что также выгодно для России и Ирана.

Фактически Россия и Иран согласились уступить Азербайджану больше энергоносителей – против стратегических и долгосрочных гарантий, что де-факто укрепляет существующие между нашими соседями связи.

Увлечение искусственной внутриполитической повесткой может стоить нам слишком дорого, если на международных площадках не произойдет укрепление и консолидация национального политического капитала».

Minval.az