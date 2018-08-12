Пилот исторического одномоторного самолета-моноплана погиб во время авиашоу около города Прахатице в Южной Чехии. Об этом, как передает ТАСС, сообщила журналистам представитель чешской полиции Штепанка Унлиржова.

«В результате крушения самолета «BETA B 50″, выпускавшегося в 30-х годах ХХ века, в ходе авиашоу погиб летчик, — отметила она. — Причины трагедии расследует полиция и эксперты по безопасности полетов».

Самолет разбился во время выполнения демонстрационной полетной программы. Никто из зрителей и летно-технического персонала, обеспечивавшего проведения авиашоу, не пострадал. После крушения моноплана авиашоу было немедленно прекращено.

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