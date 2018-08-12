В американском штате Нью-Гемпшир неизвестный разбил каменную плиту, которая была посвящена победе главы США Дональда Трампа на президентских праймериз в данном регионе., сообщает Fox News.

Отмечается, что гранитная плита была разбита на куски, которые разбросали вокруг.

По данным телеканала, монумент Трампа был одним из многих подобных памятников в штате, на которых представлены победители президентских праймериз прошлого с указанием их имени, фамилии, даты выборов и партийной принадлежности.

В настоящий момент полиция разыскивает злоумышленника.

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