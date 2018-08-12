Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в субботу, что США должны «вылечить свою зависимость от санкций», и если Вашингтон не изменит свое поведение, то «остальной мир объединится и заставит их сделать это».

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что санкционировал в два раза повысить пошлины на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно, что вызвало очередное падение турецкой лиры до исторического минимума. Она падала до 6,62 за доллар, потеряв за сутки почти 20% своей стоимости.

«Ликование президента США Дональда Трампа, что он причиняет экономические трудности своему союзнику по НАТО Турции, — позор. США должны вылечить свою зависимость от санкций и издевательств, или весь мир объединится и заставит Вашингтон сделать это, выйдя за пределы словесных осуждений. Нам уже приходилось постоять друг за друга, и мы готовы сделать это вновь», — написал глава иранского внешнеполитического ведомства в Twitter.

Minval.az