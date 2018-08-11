Крупная антиправительственная манифестация проходит в субботу на площади Виктории в румынской столице.

Как передает ТАСС со ссылкой на Agerpres, участники требуют отставки левоцентристского правительства в составе Социал-демократической партии (СДП) и Альянса либералов и демократов (АЛДЕ) и проведения досрочных выборов. Манифестанты размахивают флагами Румынии и ряда других стран, выкрикивают антиправительственные лозунги и дудят в вувузелы. Некоторые из них одеты в национальные костюмы, другие пришли с маленькими детьми. Среди протестующих — лидер главной оппозиционной партии Румынии — Национал-либеральной партии (НЛП) Виктор Орбан.

На площади находятся подразделения жандармов и полиции, а также кареты «скорой помощи». В районе ограничено движение автотранспорта. Акция протеста пока проходит без инцидентов. Согласно агентству Agerpres, в 21:00 на площади насчитывалось около 15 тыс. манифестантов.

Антиправительственные протесты в настоящее время проходят и в других крупных городах Румынии — Сибиу, Клуже-Напоке, Тимишоаре, Яссах, Брашове, Бая-Маре.

В пятницу на площади Виктории прошла антиправительственная акция протеста под лозунгом «Диаспора дома!», инициаторами которой были румыны, живущие и работающие за рубежом. К ним присоединились многочисленные соотечественники, оставшиеся в стране. После неоднократных столкновений между жандармами и манифестантами площадь была очищена силами правопорядка при помощи гранат со слезоточивым газом и водомета. В ходе столкновений пострадали более 450 человек, в том числе 35 жандармов.

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