Верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал перейти к «быстрым и справедливым» юридическим действиям с целью противостояния в экономической войне. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранское государственное телевидение.

Как отмечается, высказывание Хаменеи последовало за письмом главы судебной власти Ирана Садека Амоли Лариджани. Он заявил в нем об «экономической войне», которую враги страны развязали против иранского народа.

«Нынешние особенные экономические условия следует трактовать как экономическую войну», — написал Лариджани.

Верховный лидер Ирана отметил, что целью судебной системы должно быть наказание тех, кто виновен в этих «продажных экономических практиках». Наказание, по мнению Хаменеи, должно быть «быстрым и справедливым».

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