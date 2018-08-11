Глава оборонного ведомства Сербии Александр Вулин в ходе двусторонней встречи с министром обороны России Сергеем Шойгуна Армейских международных играх заявил, что Сербия никогда не станет принимать участие в антироссийской истерии.

Об этом сообщает РИА Новости.

Глава сербского минобороны добавил, что Сербия никогда не будет вводить санкции против России и не допустят негативных высказываний в ее адрес.

«Как вы знаете, Сербия — большой друг России, и Сербия никогда не будет участвовать в антироссийской истерии. Мы никогда не введем санкции против Российской Федерации и никогда не будем страной, которая плохо говорит и думает о России», — сказал Вулин.

Он подчеркнул, что Сербия и Россия «были друзьями в самые трудные времена, будут и в лучшие».

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