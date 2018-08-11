Эстонские военные после тщательной проверки предполагаемого места падения ракеты, случайно запущенной во вторник испанским истребителем, не обнаружили ни ракету, ни ее фрагменты, наземные поиски прекращены/

Как передает РИА Новости, об этом сообщила в субботу пресс-служба эстонских Сил обороны.

Истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000 во вторник по ошибке запустил боевую ракету класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM, которая пролетела 80 километров и, предположительно, упала в безлюдном болотистом лесном массиве в районе Йыэкюла неподалеку от природного заповедника Эндла.

Военнослужащие с помощью металлодетекторов обследовали площадь размером около 600 квадратных метров, а затем еще около 200 гектаров проверили визуальным путем.

«Так как в почве было много ложных сигналов, то с помощью экскаваторов мы убрали поверхностный слой почвы на глубину примерно полуметра и продолжили поиски с помощью глубинных детекторов», — цитирует пресс-служба руководителя работ, начальника центра разминирования Сил обороны Эстонии капитана Кармо Саара.

Саар отметил, что проверка детекторами велась до глубины шесть метров, но сигналов о наличии фрагментов ракеты не поступало. «Учитывая все это, можем сказать, что, по нашим оценкам, на контролируемой территории ракета не приземлялась», — добавил офицер.

По словам командующего ВВС Эстонии полковника Рийво Валге, теперь поиски будут продолжены с воздушных судов.

В среду Валге сообщал, что обнаружено вероятное место падения ракеты. По его словам, известны воздушный коридор и зона в лесу со следами произошедшего взрыва.

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