Силы безопасности Египта предотвратили попытку теракта рядом с церковью в пригороде Каира.

Об этом сообщило в субботу издание Al Youm Al Sabea.

По ее данным, смертник планировал атаку на прихожан христианского храма Девы Марии в районе Мустарад на окраине египетской столицы. Злоумышленник устроил взрыв раньше времени, чтобы избежать задержания. Другие подробности инцидента не приводятся.

В апреле 2017 года в египетских городах Танта и Александрия были совершены теракты в христианских храмах. Тогда погибли 45 человек, свыше 120 пострадали. После этого в стране был введен режим чрезвычайного положения, который действует до сих пор. Все церкви и другие места отправления религиозных культов взяты под усиленную охрану полиции.

Minval.az