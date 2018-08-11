Решение США ввести экономические санкции постепенно приводит к развязыванию экономической войны.

Как передает «Анадолу», об этом написал в Twitter спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Бинали Йылдырым.

«Это враждебное отношение к расположенным на евразийском пространстве Ирану, России, а теперь и к Турции, которая развивается с каждым днем, не оправдает себя в свете тесного сотрудничества и солидарности наших стран. Довожу это до сведения США, единственным союзником которых является доллар», — написал Йылдырым.

Ранее президент США Дональд Трамп удвоил ставки таможенных пошлин на сталь и алюминий из Турции.

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