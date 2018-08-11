Объект, сбитый сирийскими системами противовоздушной обороны (ПВО) над провинцией Дамаск, оказался израильским дроном, передает Лента.ру со ссылкой на Al-Masdar.

Как сообщил военный источник, дрон пролетел над районом Дейр Аль-Ашаэр на западе провинции, прежде чем его сбили. Вероятно, беспилотник занимался разведкой. Отмечается, что на прошлой неделе сирийские ПВО уже сбивали подобный беспилотник, однако его обломки так и не удалось найти.

О том, что над Дамаском сбили вражеский объект, ранее сообщало агентство SANA. Инцидент произошел после полуночи вблизи сирийско-ливанской границы.

Minval.az