Военнослужащие Ирана уничтожили 10 членов террористической группировки в ходе операции Корпуса «стражей исламской революции» (КСИР) на северо-западе страны.

Об этом сообщило агентство ИРНА со ссылкой на заявление этого элитного подразделения ВС страны.

По данным агентства, целью хорошо экипированной террористической группировки было проникновение в Иран для дестабилизации обстановки и подрывных действий в стране. Отмечается, что боевики имели большой запас оружия и средств для коммуникации, которые были конфискованы КСИР.

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