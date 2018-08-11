США готовы променять стратегического партнера в лице Турции на американского пастора Эндрю Брансона, которого арестовали в республике по делу о причастности к терроризму. Об этом заявилпрезидент Турции Тайип Эрдоган на митинге в провинции Орду, который транслировал телеканал TRT.

«Вы готовы променять своего стратегического партнера по НАТО на какого-то священника. Мы же делаем то, чего требует правосудие. Мы не шли на уступки до сегодняшнего дня, не пойдем и в будущем», — сказал Эрдоган, обращаясь к американским властям.

Он вновь обратился к народу с призывом менять иностранную валюту в турецкие лиры. «Теперь мы видим, что ряд санкций США превращается в глобальную экономическую войну», — отметил президент.

Minval.az