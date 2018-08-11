Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) перенесло запуск аппарата Parker Solar Probe, который должен изучать Солнце.

Как сообщает ТАСС, причины переноса старта не уточняются. Запуск ракеты-носителя Delta IV со специальным зондом проведут 12 августа.

Аппарат должен выйти на стабильную орбиту вокруг Солнца через шесть лет. Согласно расчетам, ему необходимо приблизиться к звезде на расстояние 6,4 млн км.

Миссия аппарата продлится восемь лет. За этот период он соберет новые сведения о процессах в солнечной атмосфере.

Как сообщалось ранее, полученные данные позволили бы более точно прогнозировать «космическую погоду» в окрестностях Земли.

Minval.az