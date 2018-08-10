Конвенция по правовому статусу Каспийского моря, которую подпишут на саммите в Актау лидеры пяти прикаспийских стран, предполагает, что основная площадь водной поверхности останется в общем пользовании, а дно и недра страны поделят между собой, при этом конвенция фиксирует недопущение присутствия вооруженных сил внерегиональных держав.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента России.

«В соответствии с Конвенцией, основная площадь водной поверхности Каспия остается в общем пользовании сторон, а дно и недра делятся соседними государствами на участки по договоренности между ними на основе международного права. Судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка магистральных трубопроводов осуществляются по согласованным сторонами правилам. При реализации масштабных морских проектов в обязательном порядке учитывается экологический фактор», — говорится в сообщении.

Кроме того, конвенция «фиксирует положение о недопущении присутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных держав, определяет пять прикаспийских государств ответственными за поддержание безопасности на море и управление его ресурсами».

Minval.az