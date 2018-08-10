Главой Совета по туризму стран СНГ избрана руководитель Комитета туризма министерства культуры и спорта Казахстана Майнюра Мурзамадиева, передает ТАСС.

«Уважаемая Майнюра Саветовна, позвольте поздравить в связи со вступлением в должность председателя Совета по туризму государств — участников СНГ», — заявил глава Комитета по развитию туризма Таджикистана Нумон Абдугаффорзода в ходе заседания Совета, прошедшего в пятницу в Душанбе.

Как отметила в беседе с ТАСС Мурзамадиева, Совет, в котором Казахстан будет председательствовать в течение ближайшего года, служит хорошей площадкой для диалога стран СНГ по развитию туризма.

С 2016 по 2018 год Советом по туризму руководила заместитель министра культуры России Алла Манилова.

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