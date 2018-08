После решения администрация города Западный Голливуд о демонтаже звезды американского лидера Дональда Трампа с голливудской «Аллеи славы» на ней появились десятки ламинированных виниловых звезд с его именем. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Отмечается, что этот дело рук консервативного уличного художника, который предпочел остаться неназванным. По его словам, он разместил новые звезды с именем Трампа после того, как вандалы попытались уничтожить оригинальную звезду, а затем администрация города приняла решение о ее демонтаже.

По словам уборщиков, которые обнаружили звезды утром 9 августа, их количество составляет примерно 50.

Ruined many times by foes of #POTUS & hit with symbolic removal vote from West #Hollywood City Council—the #Trump #WalkofFame Star MULTIPLIES. #HollywoodReporter says DOZENS of Trump Stars placed on #HollywoodBlvd by #conservative #artists @TheFaction1776. https://t.co/wddhGEKSUt pic.twitter.com/UOkMKfpGAv

— Mark Vallen (@mark_vallen) 10 августа 2018 г.