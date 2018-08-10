После решения администрация города Западный Голливуд о демонтаже звезды американского лидера Дональда Трампа с голливудской «Аллеи славы» на ней появились десятки ламинированных виниловых звезд с его именем. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Отмечается, что этот дело рук консервативного уличного художника, который предпочел остаться неназванным. По его словам, он разместил новые звезды с именем Трампа после того, как вандалы попытались уничтожить оригинальную звезду, а затем администрация города приняла решение о ее демонтаже.

По словам уборщиков, которые обнаружили звезды утром 9 августа, их количество составляет примерно 50.

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