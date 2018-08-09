В начале мая президент США Доналд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном. По мнению президента США, Иран не отказался от планов по созданию ядерного оружия, ведет агрессивную внешнюю политику и поддерживает террористические движения.

В ночь на 7 августа вступили американские санкции против Ирана. Под запрет попала торговля с Ираном золотом и драгоценными металлами, алюминием и сталью, углем и графитом, а также другими необработанными металлами, были также прекращены операции с иранской валютой и долговыми обязательствами, запрещена покупка долларов США иранским правительством.

Под санкции попала отрасль гражданской авиации и автомобилестроительный сектор, занимающий около шести процентов местного импорта.

Кроме того, 5 октября вступит в силу второй этап санкций, который ударят по самым важным секторам иранской экономики — нефтяной промышленности и всему энергетическому сектору, а также кораблестроительным предприятиям, будут заблокированы операции банка Ирана и предоставление услуг страхования.

Как сообщили в Белом доме, «около сотни компаний из финансового и энергетического сектора заявили о намерении уйти из Ирана». Среди них, в частности, Boeing, General Electric, Peugeot, Siemens и Total.

За сотрудничество с Ираном американским гражданам и компаниям может грозить как штраф, так и тюремное заключение (до миллиона долларов или 20 лет лишения свободы), а лица из других юрисдикций рискуют столкнуться с вторичными санкциями.

Как известно, Азербайджан и Иран связывает активное сотрудничество в экономической сфере, но в свете последних событий отношения эти на грани разрыва. Серьезность этой ситуации оценил экономист Натиг Джафарлы, который отметил в блиц-интервью Минвалу, что на этот раз американские санкции против Ирана достаточно жесткие, потому они касаются всех сфер деятельности иранской экономики, особенно энергетического сектора:

— Правительство США объявило, что с 5-го октября 2018 года все страны и компании, имеющие связи с Ираном в энергетической сфере, особенно покупающие у Ирана нефть и газ, будут подвергаться дополнительным санкциям. На этот раз иранскую экономику ожидают большие потрясения и огромные экономические трудности.

На этом фоне, думаю, отношения Азербайджана с Ираном тоже пошатнутся, потому что есть некоторые большие проекты, где иранская сторона является партнером Азербайджана, в том числе и большой проект железнодорожного коридора «Север-Юг», где основным спонсором строительства дорог по территории Ирана является Азербайджан, уже выделивший в кредит 500 миллионов долларов (и в дальнейшем должен был выделить еще столько же). В общей сложности, Азербайджан собирался вложить в проект около миллиарда долларов. Но в свете последних событий этот проект остается под вопросом.

Кроме того, на сегодняшний момент SOCAR подписал меморандум о сотрудничестве в нефтегазовой сфере с иранской госкомпанией, и этот контракт тоже оказывается под вопросом, потому что если SOCAR продолжит работу в этом направлении, он сильно рискует оказаться в санкционном списке США. Я считаю, что SOCAR откажется от совместного с Ираном проекта.

Еще один важный момент: это газопровод TANAP: когда его строительство было задумано, существовал расчет на иранский газ, который должен был подключиться к TANAP на территории Турции и дойти до Европы. Сейчас этот проект тоже остается под вопросом, и я не думаю, что иранский газ в ближайшем будущем без улучшения отношений с США можно будет подключить к этому газопроводу.

Еще один момент: в Нефтчале недавно открыли завод по сборке иранских автомобилей, правда, это не производство, конечно же, а просто сборка. Но именно французские компании помогали иранской стороне доставлять в Азербайджан продукцию для сборки автомобилей. Сейчас этот проект так же остается под вопросом, и я считаю, что в будущем этот завод может быть закрыт из-за того, что комплектующие составляющие из Ирана могут не поступать. В целом азербайджано-иранские отношения в связи с этими санкциями очень сильно пострадают, в связи с чем Азербайджан рискует потерять экономическую выгоду как на иранском рынке, так и в экономических взаимоотношениях в целом. А потому я не думаю, что в ближайшее время – без улучшения отношений между США и Ираном – Азербайджан будет рисковать, сотрудничая с Ираном, потому что зависимость Азербайджана от экономики западного направления – особенно в энергетическом секторе – достаточно большая, и Азербайджан не будет рисковать этими выгодными контрактами, продолжая сотрудничать с Ираном.

Яна Мадатова

Minval.az