Уже не трибуны ведущих европейских и международных институтов и государств, не пышные пресс-конференции и безмятежная пост-политическая жизнь, а обычная тюремная решетка – именно так политическая траектория Р.Кочаряна дошла до своего логического завершения.

Независимо от истинных политических мотивов, которыми руководствуется Н.Пашинян, привлечение к юридической ответственности представителей криминального карабахского клана имеет значение не только с точки зрения внутренних политических процессов в самой Армении, но и могут вызвать определенные сдвиги даже в региональной политике Еревана, хотя представители карабахского политического клана неистово утверждают, что Н.Пашинян якобы просто-напросто сводит счеты с бывшими власть имущими, а заодно пытается не только ослабить позиции криминального политического клана, но и хочет набрать дополнительные очки на глазах протестной массы, которая, несмотря на, что «бархатная революция» отметила уже свой «трехмесячный юбилей», все равно жаждет «революционных преобразований».

Что касается нашего собственного отношения ко всему этому, заметим, что есть политики, с которыми можно и даже нужно договариваться, но есть такие, которые в большей степени похожи на сорняк на политическом ландшафте и с которыми надо говорить исключительно с позиции силы. К сожалению, к подобной категории относятся и многие армянские политические деятели.

Наблюдая за жалкой и ничтожной участью представителей карабахского клана, «героев» т.н. «карабахской войны», трудно не удивляться сумеркам «богов» недавней политической жизни Армении, закату «арцахской» политической «элиты» – вытеснив из политического, даже экономического пространства представителей центральной элиты страны, они узурпировали не только политическую власть, но, как уже заметили, заодно и основные экономические рычаги.

Чуть выше было отмечено, что процесс может иметь определенные последствия и для региональной политики Еревана, потому что на это наводит простоя формальная логика – ведь, свергнув президента Л.Тер-Петросяна, Р.Кочарян и его политическая свита завели в тупик не только карабахский переговорный процесс, но и всю страну.

Трудно сказать, что думает по этому поводу нынешний премьер-министр, который пока блуждает между Западом и Россией. Но в любом случае, процесс над Кочаряном и его компанией имеет даже международную значимость – пусть те, которые годами твердили о «воле карабахских армян», которые уповали якобы на относительную мягкость политического режима в Армении, предоставляя армянским лидерам высокие трибуны, тоже сделают для себя необходимые выводы.

Конечно, многих интересует и отношение Кремля ко всему происходящему, особенно, после привлечения к ответственности генерального секретаря ОДКБ генерала Юрия Хачатурова.

Безусловно, нельзя сказать, что Москву вообще не тревожат события, происходящие в Армении – нет, Кремль внимательно следит за процессами. Но признаков сильных тревожных приступов пока не наблюдаем.

Представьте себе плотно закрытый сосуд, внутри которого крысы грызут друг друга. Понятно, что в любом случае грызуны из сосуда никуда не денутся. Тоже самое происходит и с Арменией – она еще находится под сильным контролем Кремля.

Москву прежде всего интересуют и волнуют собственные позиции в Армении, нежели судьба какой–то политической группировки – ведь кремлевским стратегам не раз приходилось менять перчатки.

Но все же на днях Москва нарушила «обет молчания». Не кто-нибудь, а сам господин министр С.Лавров собственной персоной выразил обеспокоенность своей страны происходящими событиями в Армении. «Язык» Кремля, всем известный политолог А.Дугин выразился более категорично: «Пашиняна надо свергнуть».

Пашинян уже почувствовал опасность и собирается переориентировать вектор внутренних политических страстей опять на площади и улицы –17-го августа премьер-министр намерен проводить митинг на самой большой площади Еревана и тем самым определить для себя, насколько армянское общество поддерживает его политический курс.

Какие же выводы мы можем извлекать из этого процесса? Определенное дистанцирование Армении от России неизбежно, как бы ни старался Н.Пашинян, он не заменит Кремлю Кочаряна или же Саргсяна.

Дело в том, что новый армянский премьер понимает, что с точки зрения сохранения позиций в карабахской плоскости отношения с Россией важны для его страны в первую очередь. Но кроме этого есть социальные и экономические составляющие политики страны, а их можно улучшить, только выстроив отношения с Западом. Пашинян теперь в большей степени занят этим. Получится ли? Некоторые аналитики задаются вопросом — если Азербайджану удается проводить сбалансированную политику между Западом и Россией, почему же этого не сможет Ереван?

Да, Азербайджан вот, уже несколько лет подряд проводит успешную сбалансированную политику, но спрашивается: какой ценой? Ведь Азербайджан полностью независим от Москвы не только в политическом и военном отношениях, но и в экономическом и социальном плане.

Способна ли на это Армения? Увы! Без кредитов России Ереван не в состоянии купить даже простые «калашниковы» …

Сейчас в политических кулуарах ходят слухи, что Кремль собирается повысить цены на газ, поставляемый в Армению, и эта новость уже как следует тревожит Ереван. У Азербайджана такой зависимости от Москвы не существует. Поэтому вряд ли Н.Пашиняну удастся строить геополитический контр-вектор в отношении России.

Обобщая все сказанное, можно заметить одну важную деталь: мы должны усилить силовую составляющую своей карабахской политики, новые шансы для военного реванша обязательно будут. И не надо думать, что наши временные ресурсы безграничны; к сожалению, такие утверждения, как «время работает на нас» тоже не всегда оправдывают себя, потому что со временем мир становится еще более запутанным и неоднозначным, а политики более забывчивыми, т.к. возникают новые вызовы и угрозы, поэтому давайте, не упустим свой шанс, а он обязательно будет и, по всей вероятности, не в таком уж отдаленном будущем.

У нас уже есть сильная, опытная и хорошо оснащенная армия. Но есть другая «армия», которая сводит на нет все наши старания – это «армия» коррумпированных и безответственных чиновников.

Не знаю, есть ли в политической науке такое понятие, как «индекс безопасности отдельных государств»? Думается, в нем важное место отводилось бы аппарату чиновников и бюрократов, т.к. именно чиновники осуществляют политику страны в отношении всех сфер жизни. От них зависит безопасность страны и ее граждан. Почему карабахский конфликт затянулся на тридцать лет? Почему мы не смогли решить его?

Причин много. Но мне тут вспоминается одна интересная деталь. Возможно, она не такая существенная или определяющая, но очень поучительная.

Однажды один из представителей правящей партии, депутат парламента, в разговоре с нами как-то сказал, что его сыну не терпится стать членом их партии, якобы мальчик с нетерпением ждет исполнения восемнадцати лет, чтобы стать членом ПНА. А я думал он скажет, что его сын с нетерпением ждет исполнения восемнадцати лет, чтобы пройти военную службу в Карабахе…

Гусейнбала Салимов.

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