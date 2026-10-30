Депутат Милли Меджлиса Захид Орудж выступил за переизбрание Сабины Алиевой на пост уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана. С таким предложением он выступил 30 октября на заседании парламентского комитета по правам человека.

По словам депутата, следующий семилетний срок должен стать продолжением уже сформированной практики работы института омбудсмена, но одновременно потребует новых подходов к защите прав граждан.

Орудж отметил, что за последние семь лет Азербайджан прошёл через исторические изменения: Отечественную войну, освобождение территорий и восстановление государственного суверенитета. В этих условиях, подчеркнул он, перед институтом омбудсмена стоят новые задачи, связанные с обеспечением конституционных прав граждан на всей территории страны.

Отдельное внимание депутат уделил современным угрозам в сфере прав человека. Среди них — незаконное использование персональных данных, создание поддельных изображений с помощью искусственного интеллекта, цифровая дискриминация и вмешательство в частную жизнь.

Орудж также заявил о необходимости усилить международную деятельность омбудсмена, в том числе противодействие необоснованным обвинениям и избирательному подходу к вопросам прав человека в отношении Азербайджана. При этом он подчеркнул, что обоснованные претензии и реальные нарушения прав граждан должны получать объективную оценку.

«Ожидания от будущего омбудсмена — профессионализм, независимость, объективность и принципиальность», — заявил депутат.

По его словам, омбудсмен должен поддерживать взаимодействие с государственными структурами, но не избегать критики их работы, если выявляются нарушения.

«Сила института омбудсмена измеряется тем, насколько принципиальную позицию он занимает, когда нарушаются права граждан», — подчеркнул Орудж.

Депутат выразил уверенность, что сохранение преемственности в работе института и развитие новых направлений его деятельности позволят эффективнее отвечать на современные вызовы в сфере прав человека.

Отметим, что на должность омбудсмена Азербайджана главой государства были представлены три кандидатуры: действующего уполномоченного по правам человека Сабины Алиевой, судьи Верховного суда Эльшаны Велиевой и доктора юридических наук, представителя академического сообщества Джейхуна Гараджаева.

Сабина Алиева родилась в 1980 году в Баку, окончила юридический факультет Бакинского государственного университета и Академию государственного управления, имеет степень доктора философии по праву. Свою профессиональную карьеру она начала в аппарате Конституционного суда, а 29 ноября 2019 года была избрана омбудсменом по представлению президента Азербайджана.

Эльшана Велиева, родившаяся в 1975 году, окончила юридический факультет Бакинского государственного университета. Работала в судебной системе, занимала должности судьи Наримановского районного суда и Бакинского апелляционного суда, а с 2017 года является судьёй Верховного суда.

Джейхун Гараджаев, родившийся в 1965 году, окончил Бакинский государственный университет, имеет учёные степени доктора философии и доктора юридических наук. Начинал профессиональную деятельность в судебной системе, впоследствии занимался научной и преподавательской работой.